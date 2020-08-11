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【澳洲疫情】維多利亞州長聽證會遭圍攻 酒店檢疫官疑失職

環球社會熱點 16:53 2020/08/11

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【澳洲疫情】維多利亞州長聽證會遭圍攻 酒店檢疫官疑失職

澳洲第二波疫情主要來自墨爾本所屬的維多利亞州，州長安德魯斯出席聽證會時被議員圍攻，遭狠批抗疫不力。議員質疑負責酒店檢疫的官員失職，令酒店檢疫反成防疫漏洞，更是第二波疫情的元兇，安德魯斯否認衛生部門管理不善。

雖然維多利亞州確診新冠肺炎的人數下跌，但新增死亡病例連續兩日多達19人，為爆疫以來最多。維多利亞州累計有246人死亡，佔全國死亡331人的逾74%。

【澳洲疫情】新增死亡破頂 惟維州確診跌 證封城有效

【澳洲疫情】工會籲取消working holiday 應優先請澳洲人

州長安德魯斯（Daniel Andrews）周二（11日）出席州議會公共帳目和預算委員（Public Accounts and Estimates Committee）的第二次聽證會，他是首名作證人。

安德魯斯上次出席聽證會是在5月12日，當時維多利亞州的1500多人染疫，18人死亡。聽證會副主席里奧丹（Richard Riordan）質疑，州政府的酒店檢疫計劃失敗。

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 《先驅太陽報》披露一條片段，顯示就業、場地和地區廳（Department of Jobs， Precincts and the Regions）官員慶祝檢疫計劃成功令旅客感到舒適，但未見討論實際的限制措施。

被問到其他人，如經營美術館的人，管理酒店隔離檢疫會否較衛生部門更好，安德魯斯回應稱，不同意這說法，並指「沒有人會這樣做」。

出席聽證會的還有衛生部長米卡科斯（Jenny Mikakos）、首席衛生官薩頓（Brett Sutton）和衛生與民政部秘書皮克（Kym Peake）。

澳洲幾乎所有新增確診來自維多利亞州，維多利亞州周二新增在331宗確診，較前一日稍多，但比高峰時的700多宗大幅回落，情況漸趨穩定。當局指，雖然封城造成嚴重經濟損失，但維持到9月的限制措施正取得成果。

【美國疫情】專家：倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年

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維多利亞州州長安德魯斯出席聽證會時被議員圍攻，遭狠批抗疫不力。

責任編輯：鄧燕君

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