【澳洲疫情】維多利亞州長聽證會遭圍攻 酒店檢疫官疑失職

澳洲第二波疫情主要來自墨爾本所屬的維多利亞州,州長安德魯斯出席聽證會時被議員圍攻,遭狠批抗疫不力。議員質疑負責酒店檢疫的官員失職,令酒店檢疫反成防疫漏洞,更是第二波疫情的元兇,安德魯斯否認衛生部門管理不善。

雖然維多利亞州確診新冠肺炎的人數下跌,但新增死亡病例連續兩日多達19人,為爆疫以來最多。維多利亞州累計有246人死亡,佔全國死亡331人的逾74%。

州長安德魯斯(Daniel Andrews)周二(11日)出席州議會公共帳目和預算委員(Public Accounts and Estimates Committee)的第二次聽證會,他是首名作證人。

安德魯斯上次出席聽證會是在5月12日,當時維多利亞州的1500多人染疫,18人死亡。聽證會副主席里奧丹(Richard Riordan)質疑,州政府的酒店檢疫計劃失敗。

《先驅太陽報》披露一條片段,顯示就業、場地和地區廳(Department of Jobs, Precincts and the Regions)官員慶祝檢疫計劃成功令旅客感到舒適,但未見討論實際的限制措施。

被問到其他人,如經營美術館的人,管理酒店隔離檢疫會否較衛生部門更好,安德魯斯回應稱,不同意這說法,並指「沒有人會這樣做」。

出席聽證會的還有衛生部長米卡科斯(Jenny Mikakos)、首席衛生官薩頓(Brett Sutton)和衛生與民政部秘書皮克(Kym Peake)。

澳洲幾乎所有新增確診來自維多利亞州,維多利亞州周二新增在331宗確診,較前一日稍多,但比高峰時的700多宗大幅回落,情況漸趨穩定。當局指,雖然封城造成嚴重經濟損失,但維持到9月的限制措施正取得成果。

▲ 維多利亞州州長安德魯斯出席聽證會時被議員圍攻,遭狠批抗疫不力。

責任編輯:鄧燕君