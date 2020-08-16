【山地悠遊人生@iM網欄】西班牙朝聖之旅徒步500公里 （上）

西班牙除了一般的旅遊點， 還有一個自虐旅遊方式， 聖地牙哥朝聖者之路「Camino de Santiago / St. James' Way」，路線是從法國邊界 St Jean Pied de Port 出發，走路到西班牙北部的古城聖地牙哥 Santiago， 全程780公里， 需時40-50天。自古以來，歐洲各地的天主教朝聖者絡繹不絕， 每年有十幾萬人走這條路， 進行朝聖者身體和靈魂的洗滌。其後又衍生出多條路線，幾乎涵蓋了德國、法國、比利時、葡萄牙等地， 最長路線1700公里。

行李

首先背包盡量控制在10公斤以內，當時我的背囊是7kg，背囊防雨罩，雨衣，耳塞和眼罩是必需的， 有些朝聖者會在凌晨就把燈打開準備出發！衣服全部都要選快乾物料，把一套內衣褲和襪子用密實袋包好，下雨後或早晚溫差大都會有水氣，要有一套後備！ 藥物不要多帶，西班牙很文明，如果出意外，打的去附近的大鎮！

▲ 我的背包

衣物 必備日用品 1件輕便保暖外套，1件輕身防水外套 萬用插頭, 手機加充電器 （手機一定要下載 offline 地圖， 推薦Maps.me) 2條長褲， 2件T恤 相機（如有需要 ） 1件長袖輕質襯衫, 1件保暖背心 牙膏和牙刷 4條內褲， 2個胸罩（女生） 潤膚露, 潤唇膏, 防曬乳液 4雙襪子, 1副手套 輕巧小毛巾, 小小的梳子 1對步行鞋/遠足靴（不可全新， 一定要提前穿幾個月） 旅行裝洗髮水和護髮素，小塊肥皂 （路上每個村莊隨時可以購買） 1對步行涼鞋（當拖鞋用 ） 耳塞, 眼罩 輕巧雨衣（裝入小袋子） 皮膚炎乳膏 , 凡士林 , 止痛藥 背包（一定要有防水背包套） 創可貼 , 醫用膠帶 輕便睡袋, 一張被套或一張床單和枕套 針線, 指甲剪和小刀（軍刀）

▲ 朝聖者的鞋

住宿

每個小鎮都有教會為朝聖者提供很便宜的處所叫 Refuges ， 大概$3-15歐元，有些是自由憑心意捐獻或免費，環境很好，而且可以煮食。因為太便宜， 教會提供的住宿，旺季很早就住滿， 所以需要很早起床，5點出發，下午2點到達才能有空床位。盡量早點出發，早點到達住宿，洗澡，洗衣服和襪子，有些小鎮用太陽能，熱水很快就用完。早出發的好處是不熱又不曬。

要不然就住小旅館B&B , 大概$25-50歐元。不要提前訂好所有旅館， 沿途可能有多次變更，如果覺得累或漂亮，可以休息一天！ 最重要，每天要清楚下一天的旅程，每格多少公里可以補給物資，食物，大部分地區每隔10公里有住宿，吃完午飯要計算那天在哪兒住宿，因為有幾個地方的住宿點距離很遠！

▲ 這住處 Refuges 圍著舊教堂而建，很美。

▲ 這住處 Refuges 圍著舊教堂而建，很美。

▲ 這住處 Refuges 圍著舊教堂而建，很美。

朝聖者護照

要入主便宜的 Refuges， 必須出示 「聖地牙哥朝聖者護照 Credential del Peregrino /「Camino de Santiago passport」, 在起點St Jean Pied de Port，或中點 Leon 的指定天主教堂才能拿到， 朝聖者護照除了可以讓你入住便宜的 Refuges， 也可以記錄你的行程，如果要拿到 「聖地牙哥朝聖者之路的證書」必須出示起碼徒步100公里，或騎自行車200公里的證明。如果覺得太辛苦或體力太差，不想走全程，可以選擇行最後200公里 。

朝聖者護照是朝聖者的證件，並證明你已步行，騎自行車，這是獲得證書的證據。沿路很多餐廳和旅館為拿著朝聖者護照的人提供優惠和折扣， 特別是以優惠價進入某些旅遊景點。並為心靈之旅留下了美好回憶。每天徒步的記錄，每個小鎮，每個旅館或Refuges都有漂亮的印章，加上住宿的地方提供簽名做証。

▲ 我的朝聖者護照

▲ 我的朝聖者護照

▲ 我的朝聖者護照

作者_山地姑娘簡介： 以為自己愛財，從事金融業9年，後來發覺更愛看天下，求學袋鼠國，以教外國人中文維生，立志歷遊天下，至今背包遊80多國，遇到美酒佳餚時亦忍痛豪花。唯酒後愛發表，唯有撰寫旅遊博客，正宗憤世嫉俗熟女！

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