嬰兒頭枕的塑化劑含量超出標準4倍　海關呼籲市民馬上停用

香港海關昨日（10日）表示，發現一款嬰兒頭枕的塑化劑含量超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限超過4倍，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。

海關人員早前從不同地區的零售商試購6款嬰兒頭枕作安全測試。政府化驗所結果顯示，其中一款的鄰苯二甲酸酯（塑化劑的一種）含量超出《條例》及其附屬法例規定的上限4.3倍。初步調查相信該款嬰兒頭枕來自台灣。而案件仍在調查中。

海關指，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害，家長應留意避免讓兒童長時間接觸含過量塑化劑的玩具和兒童產品。

▲ 圖示該款懷疑不安全的嬰兒頭枕。

海關建議市民購買及使用兒童產品時應注意以下安全事項：

留意標籤所示的合適使用年齡建議

留意並遵照產品上所附載的所有指示

避免讓兒童長時間接觸及舔啜以塑膠製造的產品

扔掉產品的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息

如發現產品有破損情況，應立即停止讓兒童使用

緊貼更多理財資訊請按此。

iMoney全新網上專欄的內容請按此。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！