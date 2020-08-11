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嬰兒頭枕的塑化劑含量超出標準4倍　海關呼籲市民馬上停用

環球政經 15:50 2020/08/11

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香港海關昨日（10日）表示，發現一款嬰兒頭枕的塑化劑含量超出《玩具及兒童產品安全條例》及其附屬法例規定的上限超過4倍，呼籲市民馬上停用；商戶如有出售，亦應立即下架。

海關人員早前從不同地區的零售商試購6款嬰兒頭枕作安全測試。政府化驗所結果顯示，其中一款的鄰苯二甲酸酯（塑化劑的一種）含量超出《條例》及其附屬法例規定的上限4.3倍。初步調查相信該款嬰兒頭枕來自台灣。而案件仍在調查中。

海關指，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，包括對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害，家長應留意避免讓兒童長時間接觸含過量塑化劑的玩具和兒童產品。

圖示該款懷疑不安全的嬰兒頭枕。

海關建議市民購買及使用兒童產品時應注意以下安全事項：

  • 留意標籤所示的合適使用年齡建議
  • 留意並遵照產品上所附載的所有指示
  • 避免讓兒童長時間接觸及舔啜以塑膠製造的產品
  • 扔掉產品的塑膠包裝袋，避免引致兒童窒息
  • 如發現產品有破損情況，應立即停止讓兒童使用

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撰文 : 黎淑雯

海關 兒童健康 玩具 產品
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