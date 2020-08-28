【公關港故事@iM網欄】外交秘「襪」　細節是男人儀容的關鍵

Don't make stupid people famous，不要讓蠢人出名，是大家常常掛在口邊的事。不過正所謂知易行難，早前有位仁兄在社交媒體上發佈他購買了一套價值數萬的西套，但衣不稱身，就成功引起不少論戰，也有不少人加入西裝穿搭示範，間接推高了那仁兄的人氣。

其實，要提升生活品味，不需要向外尋求，把所有的品牌穿上身上，不會令你的格調提升，反之，從自身出發，留意一些穿搭細節，就能做到見微知著，不論是西裝的配色，條紋的選擇，甚或是一對襪子，都能展示自己的的品位。

記得以前在企業工作的時候，上司就曾經語重深長地跟我說：「你要記著，細節是一個男性儀容的關鍵，遠看起來可能大家的恤衫、西裝都差不多，但只要走近一點跟你交談，就會看到分別，這就是細節。」

在筆挺的西裝下，善用襪子的配色與大膽圖樣，就能讓你顯得與別不同。一對好的襪子，有時候也可以大派用場。以加拿大總理杜魯多為例，他就懂得把襪子穿得出神入化，成就他的秘「襪」外交。年前他在渥太華的同性戀遊行時，就穿上「彩虹襪」，既貼近有關社群，亦突顯出自己的想法，是個聰明的做法。

作者_張嘉晉簡介： 公共事務顧問，熱愛字遊，喜歡將所見所聞透過文字書寫出來，期望有天能走遍天下。

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