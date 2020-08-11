【方圓公關人生@iM網欄】香港金融震盪下仍有商機 LPF條例草案吸引私募基金

最近國際金融市場震盪頻頻，中美角力互相制衡、華為事件、TikTok事件，香港金融業界無奈地偃旗息鼓，M&A都少了，最近跟資產管理公司聊起資金走向，大家都在靜觀其變。

市場放負太多，令正面消息都好像被忽略，包括《有限合夥基金條例草案》上月在立法會正式通過，並預期將於8月31日生效，為在香港成立的基金引入全新的法定框架：有限合夥基金（Limited Partnership Funds／LPF），LPF可用於（但不限於）：風險投資、私募股權和併購基金、房地產基金、基礎設施和項目基金、特殊情況／混合基金、信貸基金、投資於數字資產的基金（例如加密貨幣和虛擬資產等），為私募基金在香港成立並以有限合夥形式組建提供了一種選擇，對國際投資者而言相當吸引。

根據《亞洲創業投資期刊》（AVCJ）的數據顯示，香港有560家私募股權和風險資本管理公司，管理約1,600億美元的資產規模，現時是亞洲第二大私募股權中心，而背靠中國私募股權投資者數目不斷上升（包括國有企業、養老金、保險基金以及國內私募股權基金）的條件下，香港私募股權市場發展大有可為。

開曼群島一直以來都是設立離岸私募基金（Private Equity／PE）的熱門地點，但是由於共同匯報標準（CRS）和經濟實質法的推行，令當地對私募基金的吸引力大減，一些原本註冊在開曼的私募基金開始計劃遷移到新加坡及香港等地。然而由於香港以往在法規上的滯後，要吸引私募基金落戶香港有一定難度，現在LPF條例的推出，將能有效填補以往缺失並鞏固香港作為國際資產及財富管理中心的地位。

根據草案內容，香港LPF制度具有與其他離岸基金註冊中心（如開曼群島）相似的特徵，例如註冊設立和解散機制非常簡便、無投資金額及投資範圍限制、合夥人可自由制定合夥條款、信息資料相對保密、可以享受稅務優惠等。但是，香港LPF比開曼離岸基金有更大的優勢，特別是在稅務優惠方面，在香港設立LPF，只要滿足一定的條件，即可以享受統一基金豁免體系下的利得稅豁免，而LPF權益出資、轉移或撤回，也不會被徵收印花稅。此外，香港具有廣泛的避免雙重徵稅協議網絡，有助於LPF在投資過程中進行稅收籌劃、提升稅收效率。

草案實施後，打算在香港開設私募基金的投資者可選擇在香港直接設立LPF、將在開曼群島等其他司法管轄區的現有基金轉移到香港，或將原來根據《有限責任合夥條例》成立的合夥企業轉為LPF。香港如能延續自由貿易、高度自治不被干預，香港金融還是有很多商機。

作者_周子龍簡介： 前傳媒人，做財經公關多年，雖人窮但志不短，所以身兼多職：大學講師、公關公司老闆、金融中介合伙人、上市公司顧問；對於「做人無公關」表示痛心疾首，談天說地傾生意講金融，撥亂反正與善人游，做好公關無畏無懼。

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