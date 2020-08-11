【職場孖媽@iM網欄】停課不停學 電子產品非但無害，還有所禆益？

自去年年底開始，新冠肺炎出現至今已差不多八丶九個月，這段日子，孖B主要留在家中，但偏偏這段時間也是他們學習的黃金時期。為了停課不停學，我和很多家長一樣，除了抽空與他們多讀字咭丶一起遊戲外，自己也會在網上搜尋一些學習課程、或到 YouTube 尋找他們喜愛唱的兒歌，希望透過多元化方式，營造有趣的學習環境。

不少傳統智慧告訴我們，小朋友過早接觸智能手機或平板電腦，會影響睡眠和專注能力。筆者起初也十分避忌讓孖B接觸平板電腦，但在網上搜尋各種學習教材時，發現不少學習英文字母和生字的apps都較傳統字咭有趣，不但能「點讀」發聲，更透過圖案和音樂，鼓勵跟寫丶跟劃和連線。筆者也嚴選電子學習教材，通常會自己先試玩一次，感覺良好後才讓孖B接觸。於是，不久也放下了戒心，沒有刻意禁止孖B接觸電子產品。

不過，是科技教材還是「電子奶嘴」，可能只是一念之差。於是，我再找找相關資料了解一下。無意之中，我找到了一個由BBC Earth Lab 製作的節目，其中一集探討了電子產品對幼童成長的影響。節目於2018年尾製作，訪問了英國某專門研究幼兒成長的團隊，其研究找來六個約兩歲大的小朋友進行測試，當中三個沒有接觸過智能產品，另外三個則生長於經常接觸智能產品的環境。結果發現，透過劃直線及疊積木等遊戲，常有接觸智能產品的三名幼童，不但在反應和專注力方面和另外三名幼童差不多，其小肌肉發展及對物件定位的判斷能力，還較其餘三名沒有接觸科技產品的幼童為高。

筆者當然不是鼓吹幼童要經常使用智能產品，因為過份沉迷某事或偏信某套理論，都絶非健康現象。不過，既然有實驗證明適當地讓孩子運用智能產品，非但無害，還有所禆益，我總算解開內心的疑團。我經常跟朋友說，自從孖B出生之後，我也好像開展了第二人生，所有事情，由自理能力、大小肌肉訓練到語言學習，好像重新學習一次，而我更要學習與他們溝通，更要培養耐性，並且要懂得身教，不能講一套做一套。我又想起，以前在公司可以自由吃零食，但目前要在家工作，為了樹立良好榜樣，於是當零食癮發作時，也只能躲在廚房一角快閃淺嚐。

現今的小朋友似乎較我們更早接觸科技，而現代的父母亦更注重孩子的健康，最正面的想法，是我們的下一代將普遍較我們精叻健康，但從另一角度看，則人生競賽的起跑線，也較上一代提前。或者，開闢了自身的學習模式之後，大家又要一起學習舒緩壓力。

作者＿林玉兒 作者簡介：從事文字苦力十多年，由記者到企業公關，職場上的轉變，不及家庭中新增兩要員來得震撼，新一場博弈由此起。

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