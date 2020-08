【宏觀中國】處置壞帳壓力大　商業銀行上半年淨利倒退9%

中國銀保監公布銀行業的主要監管指標,上半年商業銀行累計實現淨利潤1萬億元人民幣,按年下降9.4%,表現令人跌爛眼鏡。

無他,國內監管當局之前曾對部分銀行進行窗口指標,建議適度控制半年盈利增速,多計提點撥備,增幅盡量不超過兩成。盡管大家對內銀的盈利表現不作厚望,但不至於想到會倒退近一成。

關鍵正是在於商業銀行對不良資產處置和主動控速。第二季不良率按季上升0.03個百分點至1.94%,而因不良率上升,撥備覆蓋率按季跌0.8個百分點至182.4%,貸款撥備率則按季升0.04個百分點至3.54%。

為此,商業銀行的利潤能力受壓,平均資本利潤率為10.35%,平均資產利潤率為0.83%,按季跌0.15個百分點。另資產質素下跌,也導致商業銀行的核心一級資本充足比率按季跌0.41個百分點,至10.47%,一級資本充足率為11.61%,按季跌0.34個百分點。

值得注意是,中國經濟V彈或許令下半年不良資產情況有所緩和,但若銀行需要向實體經濟讓利1.5萬億元人民幣,內銀盈利想好都難。

