  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【宏觀中國】處置壞帳壓力大　商業銀行上半年淨利倒退9%

股樓投資 15:37 2020/08/11

分享：

中國銀保監公布銀行業的主要監管指標，上半年商業銀行累計實現淨利潤1萬億元人民幣，按年下降9.4%，表現令人跌爛眼鏡。

其他文章：【宏觀中國】債息率極度分化　三成房企發債成本超過10%

無他，國內監管當局之前曾對部分銀行進行窗口指標，建議適度控制半年盈利增速，多計提點撥備，增幅盡量不超過兩成。盡管大家對內銀的盈利表現不作厚望，但不至於想到會倒退近一成。

關鍵正是在於商業銀行對不良資產處置和主動控速。第二季不良率按季上升0.03個百分點至1.94%，而因不良率上升，撥備覆蓋率按季跌0.8個百分點至182.4%，貸款撥備率則按季升0.04個百分點至3.54%。

其他文章：【700騰訊業績】新鴻基料騰訊次季遊戲收入跌　預測中期盈利567億增27.5％

為此，商業銀行的利潤能力受壓，平均資本利潤率為10.35%，平均資產利潤率為0.83%，按季跌0.15個百分點。另資產質素下跌，也導致商業銀行的核心一級資本充足比率按季跌0.41個百分點，至10.47%，一級資本充足率為11.61%，按季跌0.34個百分點。

值得注意是，中國經濟V彈或許令下半年不良資產情況有所緩和，但若銀行需要向實體經濟讓利1.5萬億元人民幣，內銀盈利想好都難。

如欲查看更多iMoney網上專欄的內容【https://bit.ly/2zJY7DJ
即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 
#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 
#Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 林衛

行業 中國銀行保險監督管理委員會 銀行 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？