  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

被美國制裁15年　澳門匯業銀行終獲無條件解除

股樓投資 16:13 2020/08/11

分享：

被美國制裁15年，澳門匯業銀行終獲無條件解除，並將於適當時機恢復美元結算業務。

「收到美國政府的正式通知，正式解除自2005年起對滙業銀行的制裁。」澳門滙業財經集團主席區宗傑說。

事源是，美國金融犯罪防制署早於2005年指，澳門滙業銀行涉及為北韓洗黑錢活動，而對該銀行實施制裁。

相關文章: 【iM重溫】美指摘協助北韓洗黑錢 匯業區宗傑說：「十多年來受到好大打擊」

等了15年，終獲撤銷制裁，滙業銀行歡迎財政部金融犯罪防制署的決定。區宗傑亦坦言這個決定對其個人或匯業銀行都是很重要的一步，即使曾經歷過一段非常艱難的日子，但現在是時候忘記背後，邁步向前。

他在聲明中提到，當局於無需進一步訴訟，亦無任何一方須承認任何責任的情況下，正式解除15年來的制裁。而他，亦會致力消除監管機構及美國政府的疑慮，以證明將來再沒有監管行動的需要，並期待就為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。

區宗傑又指，當時機成熟將恢復美元結算業務，並繼續發展私人銀行服務、資產管理、海外房地產業務，服務香港、澳門及大灣區的市民。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 張以正

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？