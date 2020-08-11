被美國制裁15年，澳門匯業銀行終獲無條件解除，並將於適當時機恢復美元結算業務。

「收到美國政府的正式通知，正式解除自2005年起對滙業銀行的制裁。」澳門滙業財經集團主席區宗傑說。

事源是，美國金融犯罪防制署早於2005年指，澳門滙業銀行涉及為北韓洗黑錢活動，而對該銀行實施制裁。

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等了15年，終獲撤銷制裁，滙業銀行歡迎財政部金融犯罪防制署的決定。區宗傑亦坦言這個決定對其個人或匯業銀行都是很重要的一步，即使曾經歷過一段非常艱難的日子，但現在是時候忘記背後，邁步向前。

他在聲明中提到，當局於無需進一步訴訟，亦無任何一方須承認任何責任的情況下，正式解除15年來的制裁。而他，亦會致力消除監管機構及美國政府的疑慮，以證明將來再沒有監管行動的需要，並期待就為打擊各種形式的洗錢活動所作的努力，與美國財政部金融犯罪防制署保持溝通。

區宗傑又指，當時機成熟將恢復美元結算業務，並繼續發展私人銀行服務、資產管理、海外房地產業務，服務香港、澳門及大灣區的市民。

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