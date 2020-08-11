澳洲工會籲取消Working Holiday 應優先請澳洲人

▲ 工會籲取消working holiday 應優先請澳洲本地人

新型冠狀病毒疫情肆虐澳洲，重挫澳洲經濟，澳洲失業率升至近20年高位。澳洲多個工會敦促澳洲政府取消工作假期計劃（working holiday scheme），指疫情反映澳洲農業過度依賴海外勞動力，應設法吸引澳洲人投身農業職位。

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疫情令失業率高企，但當地農業反而出現人手嚴重短缺，主因前赴澳洲工作假期的海外人士大減。澳洲多個工會向政府提交意見書，指疫情令工作假期計劃的問題浮面，反映農業過度依賴外國工人，又稱工作假期計劃充滿剝削。

多個工會聯合促請澳洲政府取消工作假期，認為農夫應設法吸引澳洲工人，又稱認為澳洲人不願做這些工作的想法錯誤且冒犯。工會強調所有工作都是有尊嚴及應受尊重，只要願意支付合理工資，自然能吸引工人。

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倘成事，農業勢首當其衝。國家農夫協會（National Farmers Federation，簡稱NFF）直斥工會的講法短視、幼稚及譁眾取寵（short-sighted， juvenile， headline-grabbing stunt）。NFF主席Fiona Simson表示，如果有澳洲人願意，當然傾向請本地人，但事實是根本無法請到本地工人。

澳洲生鮮產品聯盟（Australian Fresh Produce Alliance）警告，若取消工作假期，會帶來130億澳元經濟損失，蔬果價格會上升60%。

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責任編輯：林建忠

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