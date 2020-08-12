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【網民熱話】父母幫手付首期男友感無面　女方：如果無樓真係唔想結婚！

環球政經 12:30 2020/08/12

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「無樓就不結婚」這個想法難免有點「港女」，但有網民在網上匿名投稿，細說自己的委屈。25歲的女事主，與30歲的男友在一年前己有結婚的計劃，兩人已開始半同居生活，周末或假期都會到男友家住，這便令她有要置業的想法。

其他文章：【網民熱話】睇咗4年樓終上車　網民：唔敢同親友講！

其他文章：【網民熱話】中大「神科」畢業師兄 疫情下轉當保安員 ？

她表示，男友本身自已租樓住，但因其哥哥婚後搬離舊居後，家中有空房他便搬回與母親同住。事主剛開始接觸準奶奶覺得她為人不錯，怎料卻只是惡夢的開始。事關準奶奶十分傳統，女性需負責家中所有家務，又認為事主的白領工作不及她在餐廳的工作辛苦，示意她要「做多啲」，更秉持中國傳統思想，希望可以抱孫。

去年事主有意讀碩士，怎料準奶奶卻說：「女仔讀書冇咩用。」更向男友抱怨事主到不時到其家中過夜，卻一直未有給家用，最後事主只好每月繳300元作家用。

種種加起來，事主不想在婚後要與奶奶同住，更指自己買樓後不介意供多點，事關她的父母已表示可以幫忙付首期，惟男友認為此舉沒面子，希望透過自己努力上車，故一直拖。

帖文一出，引來網民熱烈討論，有人指事主父母願意付首期，就不用理會男友，「自己買層樓淨係落自己名，收返你男朋友租都得呀！」有人指有這樣的準奶奶要「喊三聲」，他朝有日兩人分開，可能就是她害的。也有人支持事主，認為無必要與準奶奶同住令自己受氣。

另有人將討論重點放在300元的家用，質疑為何男友少數目都要計算，何不自己出。真是家家有本難唸的經啊。

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責任編輯：楊子瑩

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