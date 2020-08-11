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【美國疫情】財長姆欽：兩周內派錢400美元 州長憂財政負擔大

環球社會熱點 15:49 2020/08/11

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美國總統特朗普日前簽署行政命令，額外向失業者派發400美元的聯邦失業救濟金，以紓緩新冠肺炎疫情對大眾的經濟打擊。盡管行政命令的粗暴手法，遭民主黨狠批繞過國會，但特朗普政府未有理會，財長姆欽（Steven Mnuchin）宣布，各州在1至2星期內開始派錢。

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姆欽周一（10日）於記者會回應派錢措施，表示是根據總統建議，「大部分的州分將在下星期或兩星期之內執行（派錢措施）」。

同日較早時間，白宮新聞秘書麥克納尼（Kayleigh McEnany）向記者表示，這項福利將會「迅速」、「近乎立即」令美國人受惠，但沒有交代具體時間表。 特朗普日前則簡單稱，將會「迅速派發」。

特朗普所簽的行政命令，設立新的聯邦失業救濟金，並從聯邦緊急措施處（Federal Emergency Management Agency）重新分配了440億美元資金，以供各州分配。所派的400美元當中，聯邦政府會承擔300美元，餘下100美元則由各個州政府負責。

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不過，特朗普的措施除了惹來民主黨批評是繞過國會，部分州長也反映，他們的州政府並無能力，持續承擔多達1/4的派錢措施支出。

身兼全國州長協會正副主席的紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）和阿肯色州州長哈欽森（Asa Hutchinson）雙雙表示，盡管讚賞白宮提出紓困措施，但擔心對各國州政府帶來巨大的財政負擔。

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責任編輯：陳啟賢

 

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