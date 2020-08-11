  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:17
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠疫苗】專家福西：難有高效疫苗 要做足防疫措施

環球社會熱點 16:52 2020/08/11

分享：

華府傳染病專家福西警告未必會有達98%的高效新冠疫苗面世，指民眾仍要靠全面衛生措施抗疫。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗。但華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，對新冠疫苗在今年底或明年初面世感到樂觀，但他警告未必會有達98%的高效新冠疫苗面世，指民眾仍要靠全面衛生措施抗疫。

【美國疫情】專家：倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年

【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史

福西接受美國布朗大學訪問時表示：

（新冠肺炎疫苗防護效果）達到98%的機會不大，代表你永遠不能放棄公共衛生措施。

（The chances of it being 98% are not great， which means you must never abandon the public-health approach.）

福西表示，民眾要將疫苗視為一種工具（tool），可將新冠疫情由全球大流行（pandemic），改善至疫情控制良好（well-controlled）的狀態。福西認為，如疫苗面世配合良好的公共衛生措施，社區疫情將可有效緩和，但單靠疫苗將無法做到這一點。

【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美

【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美

福西表示，預計2021年初會有新冠肺炎疫苗，基於各種疫苗的最佳效果，他預計新冠疫苗的防護效果可達70%至75%。

另外，美國食藥局局長哈恩（Stephen Hahn）上月表示，只要新冠疫苗的防護效果達50%，當局會批准新冠疫苗，並強調在疫情當下，已屬合理底線（reasonable floor）。

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」
【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【美國疫情】專家：倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年
今日
【美國疫情】專家：倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年
【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史
今日
【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史
【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美
今日
【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美
特朗普有意推遲G7峰會 11月大選後舉行
今日
特朗普有意推遲G7峰會 11月大選後舉行
【新冠肺炎】全球確診突破2000萬 譚德塞：抑制病毒為時未晚
今日
【新冠肺炎】全球確診突破2000萬 譚德塞：抑制病毒為時未晚
疫情 傳染病 冠狀病毒 全球大流行 美國 疫苗 新冠肺炎 新冠肺炎疫情
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【世衛改革】不滿美國做大佬 德國法國據報退出談判
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【新冠疫苗】俄羅斯擬8月12日搶先註冊疫苗 勢領先全球
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間20:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（08月11日 時間20:00）
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠肺炎】美研究：部份人早有抗體 或因曾患感冒
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽
【新冠疫苗】俄羅斯率先跑出 中英美疫苗進度定價一覽