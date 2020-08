【新冠疫苗】專家福西：難有高效疫苗 要做足防疫措施

新冠肺炎疫情全球大流行,各國藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗。但華府傳染病專家福西(Anthony Fauci)表示,對新冠疫苗在今年底或明年初面世感到樂觀,但他警告未必會有達98%的高效新冠疫苗面世,指民眾仍要靠全面衛生措施抗疫。

【美國疫情】專家:倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年

【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史

福西接受美國布朗大學訪問時表示:

(新冠肺炎疫苗防護效果)達到98%的機會不大,代表你永遠不能放棄公共衛生措施。

(The chances of it being 98% are not great, which means you must never abandon the public-health approach.)