【新冠疫苗】專家福西：難有高效疫苗 要做足防疫措施

▲ 華府傳染病專家福西警告未必會有達98%的高效新冠疫苗面世，指民眾仍要靠全面衛生措施抗疫。

新冠肺炎疫情全球大流行，各國藥廠加緊研發新冠肺炎疫苗。但華府傳染病專家福西（Anthony Fauci）表示，對新冠疫苗在今年底或明年初面世感到樂觀，但他警告未必會有達98%的高效新冠疫苗面世，指民眾仍要靠全面衛生措施抗疫。

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福西接受美國布朗大學訪問時表示：

（新冠肺炎疫苗防護效果）達到98%的機會不大，代表你永遠不能放棄公共衛生措施。 （The chances of it being 98% are not great， which means you must never abandon the public-health approach.）

福西表示，民眾要將疫苗視為一種工具（tool），可將新冠疫情由全球大流行（pandemic），改善至疫情控制良好（well-controlled）的狀態。福西認為，如疫苗面世配合良好的公共衛生措施，社區疫情將可有效緩和，但單靠疫苗將無法做到這一點。

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福西表示，預計2021年初會有新冠肺炎疫苗，基於各種疫苗的最佳效果，他預計新冠疫苗的防護效果可達70%至75%。

另外，美國食藥局局長哈恩（Stephen Hahn）上月表示，只要新冠疫苗的防護效果達50%，當局會批准新冠疫苗，並強調在疫情當下，已屬合理底線（reasonable floor）。

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責任編輯：鄭錦玲