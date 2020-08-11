【美國制裁】美國海關：香港出口貨品9月25日起須列來自「中國」

▲ 美國海關要求，9月25日起香港出口貨品不可再列來自香港，而須列為來自中國。

美國海關（Customs and Border Protection）8月11日發布公告，45日後香港出口到美國貨品必須標明來源地是「中國」，不可以列「香港」為來源地。以即日起計，相當於9月25日起，香港出口貨品必須列為來自「中國」。

美國海關指，有開安排根據美國總統特朗普7月14日簽署的「香港正常化」行政命令，指美國認為「香港不再享有高度自治，因此不再保證繼續享有與中國不同的特殊待遇」。美國海關指，香港製造入口至美國的產品將不能再貼出「香港製造」標籤，而必須表明來源地是「中國」。

美國海關於1997年6月發通知，接受香港於主權移交後，續可將貨品來源地列為「香港」，與來自「中國」的貨品區分。

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編輯：麥德銘