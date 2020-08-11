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【港股業績】佐丹奴國際上半年虧損近2億元 中期息削7成至0.03元　

股樓投資 16:15 2020/08/11

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疫情衝擊本港零售市道，連鎖服裝零售商佐丹奴國際(00709)宣布，集團截至今年6月中期業績由盈轉虧，期內淨虧損為1.75億元，去年同期錄得純利1.61億元。集團同時派中期息每股0.03元，較去年同期每股0.102元減少近七成。業績見紅下仍有息派，佐丹奴午後造好，全日該股大升6%報1.22元。

相關文章：【港股業績】希慎上半年虧損逾26億元　續派中期息0.27元周息率6厘

期內，佐丹奴銷售額14.1億元，按年跌44％；毛利7.7億元，按年跌48.8％，主要受疫情流行所影響。至上半年，現金及銀行結餘（扣除銀行貸款後）為9.8億元，整體財務狀況及營運資金仍然穩健。集團亦在多個地區共擁有2,187間門市，表示意識到持續的挑戰，將大膽關閉表現欠佳的門市，同時將更多資源調配到網上和加盟商業務。集團正在迅速數碼化其經營方式，為反彈做好準備。上半年，佐丹奴網上銷售額增長至1.3億元，佔集團銷售額的9.8%，較去年的5.2%為高。 

佐丹奴上半年，僅得台灣分部及海外加盟商批發分部錄得溢利。一眾市場中，佐丹奴認為台灣經濟持續改善及競爭緩和，看到機遇，泰國及南韓亦顯示持續復甦的跡象。相對下，佐丹奴對本港市場看法並不樂觀，皆因店舖租金仍高於所有其他市場。除非租金大幅減少，否則或有意縮減本港業務。

佐丹奴又預期，下半年營運環境充滿挑戰，但同時指無意在可見將來進行裁員或削減一般員工薪金。

相關文章：【騰訊700】騰訊持股鬥魚虎牙擬合併　打造3億用戶電競直播平台

撰文 : 李尚毅

佐丹奴（00709） 經濟
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