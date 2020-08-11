【虛擬銀行】中銀、怡和合組虛銀livi周三開業 首50萬年利率0.5厘

▲ livi明日正式開業，目前只提供普通活期存款服務。（網頁圖片）

虛擬銀行陸續開業，由中銀香港 （02388） 、怡和集團及京東合組的虛擬銀行Livi Bank，將於明日（11日）正式開業，標榜10分鐘即可完成開戶。與另外3間已開業的虛銀不同，Livi開業後用戶仍然要先登記，獲取邀請碼後方可開戶。

Livi開業期間，提供2個開戶優惠，凡成功開戶即時送出100元迎新現金獎賞，另外每位客戶每成功推薦1名用戶成功開戶，可再獲100元獎賞，上限1000元額外獎賞。

存款利率方面，客戶首50萬存款可獲年利率0.5厘，目前並未有定期存款及貸款服務提供。

每次消費付款後可「搖」出優惠券

消費方面，livi夥銀聯提供二維碼（QR Code）以扣帳形式付款，客戶每次付款後可以「Shake Shake」搖出折扣券，折扣每次不同而且視乎消費金額而定。

▲ livi行政總裁孫大威表示，每間虛銀都有不同定位及產品組合，livi更著重的是用戶消費體驗。（會議截圖）

Livi的應用程式已在App Store可供下戴，但由於採取邀請及推薦模式，有興趣的用戶可到官網登記，待Livi發送邀請碼，再在應用程式完成開戶，過程普遍需時數分鐘至10分鐘。

livi行政總裁孫大威透露，目前已登記在等候名單上的用戶為數約2,000人，稍後正式開業時將會向首批登記用戶發送開戶碼，但強調並無為首批用戶人數設限，分批開戶只想確保客戶體驗良好。

開業前經歷管理層變動的livi，孫大威回應時指，作為一間初創企業，管理團隊有變動好正常，目前livi總員工約150人。

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記者：趙穎妍