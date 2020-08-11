【疫市奇葩】元朗「街市舖」3000萬售　6萬蚊一呎

疫情肆虐，投資氣氛大不如前，各類物業價格都見調整，其中工商舖跌幅最大，惟位處民生區的「街市舖」卻成疫市奇葩，吸引投資者入市。有投資者說，民生區商舖相對貼地，主要出售必需品，租金相對穩定，且必定有需求，向來有價有市。

市場消息指，元朗大棠路29至33號地下C舖，面積約500平方呎，設自建閣樓，原叫價3,800萬元放售，終減價800萬元，以3,000萬元易手，減幅逾兩成，呎價達6萬元。資料顯示，原業主於2007年2月，以1,098萬元買入上述舖位，持貨13年，現賬面賺1,902萬元，升值1.7倍。

據了解，上址現由大昌食品租用，每月租金8萬元，租約期至明年8月底，惟近期市道不景，月租減至7.2萬元，以原租金計，即每月8萬元，回報率約3厘。盛滙商舖基金創辦人李根興說，街市舖收租相對穩定，必定有需求，加上元朗人口增長，相信舖位有升值潛力。

事實上，近期「街市舖」有價有市，舉例說，大圍富嘉花園地舖，面積320平方呎，早前以6,000萬元易手，呎價高達19萬元。

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