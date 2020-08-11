【健康碼】「港版健康碼」可確保三地互通　個人資料收集有限

▲ 近日有議員就促請政府加快全民病毒檢測，儘快推出「港康碼」，有本地科技業界人士表示歡迎，但同時亦要注意技術與應用衍生的問題。

原在7月初推出的「港版健康碼」延期推行，近日有議員就促請政府加快全民病毒檢測，盡快推出「港康碼」，有本地科技業界人士表示歡迎，但同時亦要注意技術與應用衍生的問題。

根據立法會6月24日會議上，食物及衞生局局長陳肇始的書面答覆，檢測結果呈陰性的合資格人士，在離港前可使用智能手機或流動裝置，透過瀏覽器接達電子平台，在網上申請「香港健康碼」並下載於相關手機或裝置。她亦強調，有關程序不涉及額外安裝流動應用程式。

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科培網絡會長李治緯表示，感覺這網站可利用電腦及流動裝置透過瀏覽器連接，應不會將個人資料儲存在手機。「流動裝置與網站之間通訊會經過加密，資料應該會由政府儲存及保管。」他表示，這是一個不錯的安排，應該會快捷方便。「但檢查進出時最好要核對一下姓名，以免綠色健康碼被分享共用或盜用。」

至於健康碼將以甚麼方式儲存？李治緯指出，如果是以QR Code方式儲存，就要視乎他們的QR Code設計。「如果是dynamic QR Code，即每個code都具有效時間，即使儲存起來，到期限就會失效，例如15分鐘有效時間，過時便要到網站領取新QR Code。」他亦指出，當然，如果有用戶登入後，再借給別人共用，又另當別論。

健康碼的兩種可行方式

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，健康碼原意是好的，港版健康碼亦可與澳門、內地互認互通，確保人口流動，風險程度亦能降低。

方指出，技術層面而言，健康碼可有兩種方法，一個是利用應用程式儲存，另一種是以QR Code方式儲存。「預計港版健康碼儲存方式是以QR code形式，不需額外安裝程式，可避免出現私隱資料處理問題。」

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方解釋，使用應用程式，如微信小程式，用戶的身處的位置或被記錄，而數據儲存在程式及手機當中，容易衍生私隱問題。方透露，澳門方面的健康碼就是以政府應用程式為基礎，數據儲存在背後的伺服器當中，而內地則是用支付寶及微信的小程式。

方亦指出，個人資料方面，由於市民接受檢測時已有基本資料，健康碼中收集到的個人資料亦有限。「要注意的是各政府部門如何利用該資料，將資料切割給不同部門使用時，要設計得更好。」

責任編輯：施雯雯、李彥煒