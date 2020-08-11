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【新冠肺炎】本港今日新增33宗確診、32宗屬本地個案 九置升近6%

即市財經 16:44 2020/08/11

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本港今日新增大33宗確診個案，連續第9日少於百宗病例。

本港新冠肺炎確診個案開始有回落跡象，今日新增33宗確診個案，本地個案32宗，連續第9日少於百宗病例，亦為上月中以來單日確診新低。地產收租股普遍造好，九倉置業 （01997） 升5.7%，收報30.8元，希慎興業 （00014） 升4.8%，報24.05元，信和置業 （00083） 及恒隆地產 （00101） 升約3%。

部份民生及零售股亦表現不俗，阿信屋母企CEC國際 （00759） 升14%，收報0.89元，卓悅 （00653） 、莎莎 （00178） 、日本城母企國際家居零售 （01373） 升3%至6%不等。

截至本周一（10日），本港新冠肺炎累計確診個案4119宗。鑑於疫情仍然嚴峻，政府晚上宣布，延續現行已實施的社交距離措施，包括禁止2人以上群組聚集，意味限聚令兩人不變，同時室內外公眾地方須戴口罩，食肆晚市禁堂食、美容院等處所繼續停業措施亦防疫抗疫措施亦不變，延長7天，直至8月18日。

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編輯：袁諾曦

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