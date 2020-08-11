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【滙豐股價】大摩削滙豐目標價至36元 滙豐績後至少被4間券商降價

即市財經 20:13 2020/08/11

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摩根士丹利預期，滙豐未來會持續在39元至26元區間上落。

滙豐控股 （00005） 季績遜預期，券商陸續調整預測並下調目標價。摩根士丹利最新下調滙豐目標價至36元，主要反映淨息差受壓等收入增長疲弱，但相信現價已反映絕大部分風險因素，上調評級至「與大市同步」。計及大摩，已是第4間績後下調滙豐目標價的券商。

滙豐上周連番跌穿09年海嘯底，券商麥格里更將目標價下調至29元。滙豐今日收報34.1元，全日升3%，成交15.7億元。

摩根士丹利在報告指，緊接滙豐季績後，已將今年起至2022年的盈測分別下調15%、9%及10%，主要反映淨息差將進一步收窄，以及環球銀行及資本（GBM）部門收入放緩。

大摩續指，經濟前景及地緣政治不確定性，將繼續限制業務發展。考慮到滙豐未來2年的有形股本回報率（RoTE）仍然低企，相應限制估值擴張，因此預期滙豐未來會繼續在該行預期的基本及最熊的目標價區間、即39元至26元上落。

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編輯：趙穎妍

香港股票 本地銀行股 經濟 地緣政治 遜於預期 銀行 滙豐控股（00005） 香港 目標價

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