  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:15
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港交所股價】中金看好港交所突破400元　「最牛券商」上望多少？

即市財經 14:25 2020/08/11

分享：

中金調高港交所目標價，暫為主要券商中最樂觀。

美國要求所有當地上市股份不符會計標準明年底須除牌，被視為進一步收緊中概股。中金公司發表最新研報，港交所 （00388） 可受惠中概股交易東移，新經濟公司赴港上市進程或快於預期，調升港交所今明兩年日均成交預測10%、24%，分別達1327億元和1500億元，同時上調盈利預測，以最新2021年市盈率40倍估值計，上調港交所目標價至446元，重申「跑贏行業」評級。

中金所予目標價超越花旗的420元，暫為主要券商中最為樂觀。

港交所今日股價平穩，至下午2時20分，港交所微跌不足0.1%，暫報373.8元，成交14.3億元。

中金認為港交所受惠三大因素：

（1）新經濟巨頭上市進程加快，中概股交易東移明顯。阿里巴巴 （09988） 港股可交易股份佔比由上市時3%，大增至6月底的10%，令阿里巴巴在港股交投佔比提高，也反映中概股交易重心東移。

（2）港股換手率提高，7月港股日均成交1651億元，較上半年提高41%。中金指，恒生科技指數成份股佔港股成交由去年18%，升至7月的30%，反映科技股市值、換手率明顯提高，未來更可佔港股成交一半。

（3）互聯互通擴容、 新產品推出。中金認為，回流中概股、新經濟公司能納入滬深港通，可令互聯互通進一步活躍，也令中概股交易加快東移。中金也認為，MSCI A股期貨漸行漸近，若推出可增港交所盈利。

中金主要因應對後市交投樂觀，上調港交所今明兩年盈利預測，分別賺114億、141億元，認為港交所股價相當於明年市盈率34倍，料可上望增至40倍，因而調升目標價。

相關文章：

【港交所股價】港交所觸388元後倒跌　富瑞：中美成股價不穩因素

【港交所股價】特朗普稱香港不再是成功交易所　財庫局：香港將續成企業首選集資平台（第四版）

【恒生指數】阿里巴巴美團成恒生指數成份股大熱門　傳統英資華資處弱勢　本周五將公布季檢

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱

8月4日起一連8個星期二晚上7：30， 八大財金名家包括：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，會於《香港經濟日報》坐陣！立即免費下載

記者：麥德銘

香港股票 香港交易所（00388） 香港交易及結算所有限公司 恒生科技指數 互聯互通 中國概念股 目標價 花旗銀行
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【口罩供應】口罩哪裡買　一文看清最新口罩返貨消息（不斷更新）
【恒生指數】阿里巴巴美團成恒生指數成份股大熱門　傳統英資華資處弱勢　本周五將公布季檢
【恒生指數】阿里巴巴美團成恒生指數成份股大熱門　傳統英資華資處弱勢　本周五將公布季檢
【黎智英被捕】壹傳媒：集團營運無重大不利影響　大批警察進蘋果日報總部（不斷更新、附圖）
【黎智英被捕】壹傳媒：集團營運無重大不利影響　大批警察進蘋果日報總部（不斷更新、附圖）
【恒指夜期】滙豐倫敦收市升1.3%　道指抽高恒指夜期收市跟升106點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦收市升1.3%　道指抽高恒指夜期收市跟升106點（不斷更新）
【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車　恒大健康一周累跌19%（第二版）
【恒大恒馳】恒馳生產基地曝光、許家印︰1分鐘生產1輛車　恒大健康一周累跌19%（第二版）
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束
【限聚令】政府公布限聚令兩人、晚市禁堂食等措施再延長7日　最新8月18日結束