【港交所股價】中金看好港交所突破400元　「最牛券商」上望多少？

▲ 中金調高港交所目標價，暫為主要券商中最樂觀。

美國要求所有當地上市股份不符會計標準明年底須除牌，被視為進一步收緊中概股。中金公司發表最新研報，港交所 （00388） 可受惠中概股交易東移，新經濟公司赴港上市進程或快於預期，調升港交所今明兩年日均成交預測10%、24%，分別達1327億元和1500億元，同時上調盈利預測，以最新2021年市盈率40倍估值計，上調港交所目標價至446元，重申「跑贏行業」評級。

中金所予目標價超越花旗的420元，暫為主要券商中最為樂觀。

港交所今日股價平穩，至下午2時20分，港交所微跌不足0.1%，暫報373.8元，成交14.3億元。

中金認為港交所受惠三大因素：

（1）新經濟巨頭上市進程加快，中概股交易東移明顯。阿里巴巴 （09988） 港股可交易股份佔比由上市時3%，大增至6月底的10%，令阿里巴巴在港股交投佔比提高，也反映中概股交易重心東移。

（2）港股換手率提高，7月港股日均成交1651億元，較上半年提高41%。中金指，恒生科技指數成份股佔港股成交由去年18%，升至7月的30%，反映科技股市值、換手率明顯提高，未來更可佔港股成交一半。

（3）互聯互通擴容、 新產品推出。中金認為，回流中概股、新經濟公司能納入滬深港通，可令互聯互通進一步活躍，也令中概股交易加快東移。中金也認為，MSCI A股期貨漸行漸近，若推出可增港交所盈利。

中金主要因應對後市交投樂觀，上調港交所今明兩年盈利預測，分別賺114億、141億元，認為港交所股價相當於明年市盈率34倍，料可上望增至40倍，因而調升目標價。

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記者：麥德銘