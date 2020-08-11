【黎智英被捕】壹傳媒大升　兩被捕高層購股權最多帳面賺5000萬（第二版）

▲ 警方高調拘捕多名壹傳媒高層，壹傳媒股價反見大升，被捕高層購股權帳面大賺。

壹傳媒 （00282） 創辦人黎智英周一被警方以涉嫌違反港區國安法內的「勾結外國勢力」拘捕，壹傳媒另外兩名執行董事張劍虹及周達權也被拘捕。黎智英被捕後，壹傳媒股價反節節上升，不單令持股71%的黎智英帳面身家大增，以即市高位計，兩名受查壹傳媒董事所持的購股權，也帳面賺約5000萬元。

壹傳媒昨升逾1.8倍後，今日股價再見大升，午後曾高見1.96元，升逾6.7倍，惟收市從高位回落44%，收報1.1元，成交42.65億元，全日成交額逾42億元，股份換手頻仍。

行政總裁張劍虹持有1569萬份購股權

根據壹傳媒年報資料，於2020年3月31日，行政總裁張劍虹持有15,693,430份購股權，行使價0.274元，以今日最高價1.96元計算，若能悉數行使股權，張劍虹帳面賺2,646萬元。

財務總裁周達權則持有14,273,722份購股權，行使價分別為0.274元及0.42元，同樣以今日最高價計，周達權若能悉數行使股權後﹐合共淨賺2,385萬元。

若以收市價1.1元計，張劍虹帳面賺1,296萬元，周達權就帳面賺1,157萬元。

壹傳媒仙股變成蚊股

值得注意是，張劍虹購股權行使期由2019年11月至2024年7月不等，而周達權相關購股權行使期由2016年2月至2024年7月不等，意味兩人都無法即時行使所有購股權。

以今日即市高位和上周五收市價計，短短兩日，壹傳媒股價升25倍，由仙股變成蚊股。

壹傳媒周一晚公布，警方對公司辦公室執行搜查令，惟集團預計該等事件對日常正常營運無任何重大不利影響。

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（第二版更新收市價）

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記者：馮正男