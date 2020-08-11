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【美國疫情】專家：倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年

環球社會熱點 15:35 2020/08/11

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【美國疫情】專家：倘無戰略儲備 防護裝備恐短缺數年

美國疫情持續，一波未平另一波又起，秋季不僅要繼續對面新冠肺炎，同時要預備流感來襲。醫療用品製造業人士表示，如果政府沒有戰略確保個人防護裝備（PPE）供應，短缺可能持續數年。專家建議，以公私營合作，與不同社區協調，確保供應充足。

【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史

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美國疫情爆發已有7個月，儘管情況不如春天時混亂，但醫療物資供應持續短缺，包括專用病床、保護衣，甚或是探熱儀器。

醫療中心Providence Holy Cross行政總裁克萊因（Bernard Klein）表示，即棄濕紙巾數周前已開始供應緊張，取貨有困難。他認為，美國要製造自己需要的產品。

在克萊因所屬的醫院中，口罩、保護衣、專用病床都短缺。他稱，曾經有整個家庭確診新冠肺炎，數名成員需住院，形容「非常非常難過」。

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【新冠肺炎】全球確診突破2000萬 譚德塞：抑制病毒為時未晚

普羅維登斯聖十字（Providence Holy Cross）所服務的主要是拉丁裔社區，該社區受新冠肺炎重創，病毒檢測用品短缺，想做15分快速測試則要到社區附近的醫院。

克萊因指，有不少缺乏醫療物資的社區，如果醫護界、政府和私營企業成為合作夥伴關係，協調物資供應，將有助於改善供應鏈，料明年可解決供應短缺的問題 。

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記者：鄧燕君

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