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【網絡安全】Chrome瀏覽器再現漏洞　數十億用戶或面臨數據被盗風險

科技 15:25 2020/08/11

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近日Google Chrome再被網絡安全公司發現嚴重漏洞，允許黑客繞過網站支援的CSP內容安全策略，對用戶發動惡意攻擊。

近日Google Chrome再被網絡安全公司發現嚴重漏洞，允許黑客繞過網站支援的CSP內容安全策略，對用戶發動惡意攻擊，藉此從遠端執行惡意程式代碼，竊取用戶個人數據資料。

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網絡安全公司Perimeterx表示，發現一個存在於Chrome瀏覽器內的零日漏洞，已歷時長達一年多，該零日漏洞編號為「CVE-2020-6519」，該漏洞或嚴重影響全球20億Chrome用戶。漏洞會允許黑客繞過網站支援的CSP內容安全策略，遙距執行指令並發動惡意攻擊，包括：Facebook、Gmail、Instagram、TikTok、WhatsApp和Zoom等。透過從遠端執行惡意程式代碼，從而竊取用戶個人數據資料。

而受該漏洞影響的Chrome瀏覽器版本，包括從去年3月發布的Chrome 73版至今年發布的Chrome 83版。事實上，Google已於7月發布Chrome 84版本的更新，並已針對「CVE-2020-6519」零日漏洞釋出修復。

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雖然目前暫未有黑客利用該漏洞發動惡意攻擊的事件傳出，但由於Chrome的市佔率高達65%，Google建議所有Chrome用戶，盡快手動更新至Chrome 84或以上版本。

責任編輯：施雯雯

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