【樓市現象】業主趕移民劈250萬沽太古城 呎價僅1.56萬 為何代理指業主以「靚價」沽貨﹖

疫情下大型屋苑屢現低價成交，其中港島龍頭屋苑鰂魚涌太古城，以往旺市時戶戶樓價必過千萬元，但近月造價也愈跌愈低，出現多宗樓價跌至千萬以下成交。不少準買家前往該屋苑吸筍盤，令成交量爆升，屋苑於本月已累錄14宗成交。

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日前太古城又錄低價成交，原業主趕移民劈價250萬元沽出2房，成交價910萬元。中原地產高級分行經理莊劍嵐表示，分行最新促成太古城洞庭閣極低層G室成交，單位實用面積580平方呎，為2房間隔，向東北。原業主於2019年11月以1,160萬元放盤，終獲區內用家以910萬元承接，減價幅度高達250萬元或22%，折合平均實用呎價15,690元。據悉，原業主於2000年11月以172.5萬元買入單位，持貨20年，帳面獲利737.5萬元，期內單位升值超過4倍。

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上述單位成交樓價為910萬元，呎價也僅15,690元。屋苑對上一宗低價成交，為太古城寶山閣低層F室的3房單位，實用面積691平方呎，日前以1,100萬元易手，實用呎價低見15,919元。換言之，若以呎價來說，上述最近錄得的成交呎價再創近來新低，也較現時太古城平均成交呎價約18,000元，低出約12%。

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莊劍嵐透露，上述洞庭閣極低層G室原業主，居住在單位已達20年，是次由於要移民而決定沽樓。不過，莊劍嵐指該單位位於極低層，即與電梯大堂同層，單位外望園景，也沒有裝修，是次對原業主而言，也算以「靚價」沽貨。「事實上，太古城同類型位於電梯大堂樓層的造價一向較低，較市價低約10%。其實該業主早前一直也願意將單位以910萬至920萬元左右放售單位，只是以往未獲承接，反而最近太古城成交暢旺，不少準買家前往屋苑尋盤，這次反為業主提供沽出單位的機會。」



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