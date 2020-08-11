【700騰訊業績】新鴻基料騰訊次季遊戲收入跌　預測中期盈利567億增27.5％

騰訊控股（00700）將於明日（12日）公布中期業績，光大新鴻基報告預期，騰訊第二季網絡遊戲收入或按季微跌至365億元（人民幣，下同），按非國際財務報告準則，總體上半年盈利為567億元，按年增長27.5%。

光大新鴻基證券策略師伍禮賢在報告指，因內地第二季疫情初步受控，居家限令舒緩，預期第二季網絡遊戲業務收入按季微跌至365億元，而總體增值服務業務收入預期則與上季持平至624億元，按年增長近30%。

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其他業務方面，預計會維持平穩增長，金融科技及企業服務收入第二季收入將錄得按年增長27%，而網絡廣告收入則按年增長16%。

他預期，騰訊第二季總體收入為1,119億元，按年增長25.9%。至於上半年收入則為2,200億元，按年增長26.2%。按非國際財務報告準則，預期騰訊第二季盈利為296億元，總體上半年盈利為567億元，按年增長27.5%。

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投資策略上，除業績數據表現，投資者應留意騰訊於業績公佈中對美國行政命令帶來潛在影響的預期，以估算對其業務的風險。不過，由於完全封殺微信將會對部分美國企業也帶來較大衝擊，預料市場所擔憂的最壞情況或未必出現，惟穩健投資者仍可待相關消息明朗再作部署。