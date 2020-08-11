  • 30°C
香港時間 : 2020811日 (二) 20:14
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney新股IPO

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【騰訊700】騰訊持股鬥魚虎牙擬合併　打造3億用戶電競直播平台

股樓投資 14:44 2020/08/11

分享：

內地科網巨頭騰訊（00700）放榜前夕動作連連，繼買入廣州動畫公司權益及深圳大數據公司後，於系內公司進行作出合併舉措。騰訊先與網上遊戲及音樂平台經營商歡聚集團（美：YY）達成協議，獲對方以每股27美元轉讓3000萬股遊戲直播平台虎牙（美：HUYA）Ｂ類股份，涉資8.1億美元。騰訊持股的另一遊戲直播平台鬥魚（美：DOYU）亦宣布，與虎牙將進行換股合併，料交易於９月９日或之前完成，屆時騰訊持虎牙股份將增至51％，投票權增至70.4％。騰訊現時分別已持鬥魚及虎牙38％及36.9％股權，為兩家公司的最大股東。

相關文章：【騰訊700】騰訊收購　百奧互動旗下廣州動畫公司逾3成權益

消息指，騰訊將尋求對最終合併後實體的控制權，這將使騰訊能夠主導規模達34億美元的中國遊戲直播市場，交易有望打造一個擁有超過３億用戶、市值超過
100億美元的線上遊戲直播巨頭，鞏固騰訊在中國遊戲和社交媒體領域的領先地位。鬥魚表示已收到騰訊有關建議，虎牙CEO董榮傑則指，董事會將謹慎審閱有關建議，此刻未作決定。

消息傳出後，在美上市的鬥魚全日跌8.5%，虎牙則跌9.8%。而截至2時半，騰訊報513元上升2.2%，顯然受市場看好能受惠此宗大型合併，一舉取得在內地電競市場的大半壁江山。

騰訊合併系內公司已有先例，2015年，騰訊旗下騰訊文學和盛大文學合併，組成閱文集團(00772)並於2017年在港上市。閱文是目前全國最大網絡文學平台，旗下平台的平均月活躍用戶逾2億。

相關文章：【騰訊禁令】美國收入貢獻微  大摩花旗撐騰訊難受措施衝擊

撰文 : 李尚毅

騰訊控股（00700） 經濟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫境樓市】劈價幾球　低市價湧現　二手樓價跌勢加劇
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【疫廈成交】同座有住戶確診　麗港城劈價158萬沽　呎價僅1.3萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【忍痛止蝕】內地客買港樓　渡假兼投資　慘蝕逾800萬
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
【時光倒流價】藍籌屋苑愈賣愈平　複式呎價跌穿10000
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
比爾蓋茨：另一場危機迫在眉捷 可能比新冠病毒還可怕
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？
【恒馳效應】恒馳生產綫大公開　可以1分鐘生產一部車？