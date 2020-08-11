【騰訊700】騰訊持股鬥魚虎牙擬合併　打造3億用戶電競直播平台

內地科網巨頭騰訊（00700）放榜前夕動作連連，繼買入廣州動畫公司權益及深圳大數據公司後，於系內公司進行作出合併舉措。騰訊先與網上遊戲及音樂平台經營商歡聚集團（美：YY）達成協議，獲對方以每股27美元轉讓3000萬股遊戲直播平台虎牙（美：HUYA）Ｂ類股份，涉資8.1億美元。騰訊持股的另一遊戲直播平台鬥魚（美：DOYU）亦宣布，與虎牙將進行換股合併，料交易於９月９日或之前完成，屆時騰訊持虎牙股份將增至51％，投票權增至70.4％。騰訊現時分別已持鬥魚及虎牙38％及36.9％股權，為兩家公司的最大股東。

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消息指，騰訊將尋求對最終合併後實體的控制權，這將使騰訊能夠主導規模達34億美元的中國遊戲直播市場，交易有望打造一個擁有超過３億用戶、市值超過

100億美元的線上遊戲直播巨頭，鞏固騰訊在中國遊戲和社交媒體領域的領先地位。鬥魚表示已收到騰訊有關建議，虎牙CEO董榮傑則指，董事會將謹慎審閱有關建議，此刻未作決定。

消息傳出後，在美上市的鬥魚全日跌8.5%，虎牙則跌9.8%。而截至2時半，騰訊報513元上升2.2%，顯然受市場看好能受惠此宗大型合併，一舉取得在內地電競市場的大半壁江山。

騰訊合併系內公司已有先例，2015年，騰訊旗下騰訊文學和盛大文學合併，組成閱文集團(00772)並於2017年在港上市。閱文是目前全國最大網絡文學平台，旗下平台的平均月活躍用戶逾2億。

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