【酒店自救】維港Hyatt Centric Hotel快閃優惠　每人$475連自助晚餐

自疫情爆發，訪港旅客人數跌至零，各大酒店紛紛推出優惠自救。最新一間是香港維港凱悅尚萃酒店 Hyatt Centric Hotel，每人低至475元，即可入住海景房間，包雙人自助早餐及晚餐。

香港維港凱悅尚萃酒店開業剛剛一年，位處北角海濱旁，於房間內已經可以欣賞維港景色。頂樓更設有Infinity Pool無邊際游泳池，於180度維港美景下可以盡情暢泳，成為打卡熱點。

現時經KKday預訂，即可以超值價格每晚950元 (已含10%服務費)，入住此5星級酒店。此優惠只限 8月12日00:00至8月14日23:59預購，並於2020年9月30日或之前入住。此住宿套餐更包括於The Farmhouse享用雙人自助早餐，於客房內享用雙人Box Buffet晚餐。

酒店內亦設有24 小時健身室，可以一邊運動一邊欣賞海景；另有海陸空的VR虛擬實境飛行。房間內亦設有自助茗茶設備及Nespresso咖啡機、優質揚聲器設備及多功能沙發床，適合渡過一個悠閒假期。

優惠網站將於8月12日00:00啟動：https://www.kkday.com/zh-hk/product/102364?cid=9429

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責任編輯：葉泳珊