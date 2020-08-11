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蘋果起訴食譜公司Prepear品牌Logo相似　網民：Apple是把整個水果界佔領？

環球政經 15:47 2020/08/11

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蘋果（Apple）日前因食譜公司Prepear的品牌標誌相似為理據，而作出起訴。食譜公司Prepear創辦人因此在Instagram等社交平台上發起「#savethepearfromapple」的連署運動，有近40,000表示支持。

Prepear為加拿大的一間食譜公司，創辦人Natalie Monson於Instagram上發文表示，Apple因Prepear的品牌標誌為梨形與其蘋果標誌的設計甚為相似，有機會侵害Apple品牌為由，而提出起訴。Natalie就指，此項起訴會對Prepear造成巨大的打擊，而且須花上數萬美元去解決事件。

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文中提及，有十多間小型企業的品牌標誌是水果形狀，亦因此曾遭Apple起訴，最後有大部分被控告的公司要不放棄其公司標誌，再不便是要結業。「在這種大流行期間，儘管世界其他地方都竭盡全力為小型企業提供幫助，但Apple選擇了追擊我們這些小企業。」

Natalie又指，是次舉動不是想讓任何人停止使用或購買Apple產品，而是反對Apple公司針對小型企業所作出的法律行動，「這次連署不單是要保護品牌標誌，也要向大型科企表達一個訊息，就是欺凌小型企業會帶來後果。」

事件亦引起不同國家地區的網民關注，有網民認為梨形標誌與Apple的標誌設計相差甚遠，直呼Apple的起訴行為荒謬，「蘋果是把口果界佔領了？」、「蘋果是要讓所有水果都不能作為別人家公司的logo吧」、「這次是梨，下次就輪到芒果荔枝蕃茄了。」網民似乎一面倒圍插Apple的行為。

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撰文 : 黎淑雯

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