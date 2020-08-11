【阿里巴巴股價】能源公司道達爾與阿里巴巴簽戰略合作 推動數字化升級

▲ 阿里巴巴與國際能源公司道達爾（中國）簽署戰略合作諒解備忘錄，整合雙方所在領域的優勢和能力，推動道達爾在華業務數字化升級。

阿里巴巴 （09988） 宣布，與國際能源公司道達爾（中國）在杭州簽署戰略合作諒解備忘錄，整合雙方所在領域的優勢和能力，推動道達爾在華業務數字化升級，雙方將基於阿里巴巴商業操作系統展開深入合作。

道達爾中國將依托阿里巴巴的數字化技術與能力，在電商跨端運營、移動支付、本地化服務、供應鏈、大數據、組織管理等各領域展開深度合作，增加道達爾産品及服務的接觸面及彈性，加快道達爾在華零售網絡終端佈局。

道達爾為首家接入阿里巴巴商業操作系統的國際能源企業，雙方的戰略合作將覆蓋道達爾中國主要的業務活動，包括加油站業務、潤滑油業務、汽車養護業務等，並聯動阿里集團十餘個業務單元。通過道達爾服務跨端品牌輕店，未來消費者可以由淘寶、天貓、支付寶、餓了麽及高德等應用程式，使用道達爾綫上綫下一體化的産品和服務。

阿里巴巴集團副總裁靖捷表示，阿里巴巴商業操作系統有助道達爾加速數字化轉型，實現數字技術驅動的消費者運營，讓道達爾服務更多的消費者、更全面地服務消費者、更好體驗但更低成本地服務消費者。

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編輯：袁諾曦