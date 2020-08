▲ 【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史

美國疫情持續,總統特朗普周一主持疫情記者會,交代新冠肺炎疫情。不過,特朗普在疫情記者會卻鬧出笑話,特朗普誤指西班牙流感或是導致第二次世界大戰結束,惟西班牙流感疫情在1920年結束,而二戰在1939年才開始。

特朗普在記者會上提及西班牙流感疫情,他指:

「最近一次疫情大流行是在1917年發生,令5,000萬至1億人喪命,可能導致第二次世界大戰結束,這肯定是一件可怕的事情。」

(The closest thing is in 1917, they say, the great pandemic. It certainly was a terrible thing where they lost anywhere from 50 to 100 million people, probably ended the Second World War.)

然而,二戰在1939年才開始,1917年的發生是一戰,而一戰結束的原因亦非西班牙流感,是德國投降並簽署停戰協議。

特朗普的言論引起網民關注,「二戰」、「世界大戰」更登上社交平台Twitter的趨勢排名榜。

