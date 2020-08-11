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【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史

環球社會熱點 13:59 2020/08/11

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【美國疫情】「西班牙流感令二戰結束」特朗普錯引歷史

美國疫情持續，總統特朗普周一主持疫情記者會，交代新冠肺炎疫情。不過，特朗普在疫情記者會卻鬧出笑話，特朗普誤指西班牙流感或是導致第二次世界大戰結束，惟西班牙流感疫情在1920年結束，而二戰在1939年才開始。

【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美

特朗普有意推遲G7峰會 11月大選後舉行

特朗普在記者會上提及西班牙流感疫情，他指：

「最近一次疫情大流行是在1917年發生，令5,000萬至1億人喪命，可能導致第二次世界大戰結束，這肯定是一件可怕的事情。」

（The closest thing is in 1917, they say, the great pandemic. It certainly was a terrible thing where they lost anywhere from 50 to 100 million people, probably ended the Second World War.）

白宮外驚傳槍響 特朗普中斷疫情記招急撤離

【移民海外】美國近6千人放棄綠卡 若特朗普連任恐加劇

然而，二戰在1939年才開始，1917年的發生是一戰，而一戰結束的原因亦非西班牙流感，是德國投降並簽署停戰協議。

特朗普的言論引起網民關注，「二戰」、「世界大戰」更登上社交平台Twitter的趨勢排名榜。

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責任編輯：林嘉莉

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