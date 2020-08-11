【美國疫情】特朗普擬擴大限制 禁疑似染疫國民返美

▲ 美國總統特朗普據報正考慮加強出入境管制，禁止懷疑感染新冠肺炎的美國公民及永久居民，由海外返回美國。

美國的新冠肺炎疫情持續，增至超過500萬人確診。美媒報道指，由於確診人數持續飆升，美國總統特朗普正考慮加強出入境管制，禁止懷疑感染新冠肺炎的美國公民及永久居民，由海外返回美國。

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由於新冠疫情肆虐，美國聯邦政府早前已加強出入境管制，禁止過往14日曾到中國、伊朗、歐洲神根地區國家、英國、愛爾蘭及巴西的外國旅客入境。但至於美國公民及永久居民，則不受上述規定限制。

《紐約時報》聲稱獲得一份草案，指美國聯邦政府正考慮實施新入境管制措施。報道指，草案根據美國疾控中心現有法律來保護國家，如當局有合理理由認為某人可能已經接觸或感染新冠肺炎，可禁止該名美國公民或永久居民返美。

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紐約時報引述文件指，疾控中心期望任何禁止美國公民或永久居民由國外入境的規定，都僅在最罕見情況（the rarest of circumstances）下適用，並且措施的持續時間會受限制（limited in duration）。

據悉，該草案未有詳細說明美國公民或永久居民如遭拒入境，需要在美國境外停留多長時間，才能重新返國。報道更指，特朗普已要求相關聯邦機構在周二（11日）前，向白宮提交對上述草案的回應，但目前尚未知會於何時批准或宣布新措施。

美國國土安全部發言人拒絕回應，而美國疾控中心發言人周一（10日）表示，會收集有關該草案的詳細信息，再作評論。

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責任編輯：鄭錦玲