【美股分析】憧憬美國疫情見頂 道指升勢未完？

美股道指近日明顯轉強，周一急漲逾300點。道指轉強主要是市場憧憬疫情見頂，經濟有望重啟，推動傳統經濟股上揚，道指現7連升。

美國目前的疫情仍嚴重，至今整體確診數字已達500萬人，雖然現時每日確診數字仍高企，約為5萬人，不過與7月中逾7萬的數字比較，現時數字已較高峰期大幅縮減。在走勢上，每日確診數字於7月中現頂後，回落的趨勢初步形成，目前數字回至6月的水平。

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每確診數字回落 道指現7連升

疫情初步見頂，道指亦走強，隔夜升逾300點，傳統經濟股表現突出，其中飛機製造商波音勁升5.5%，是貢獻道指升幅最大的藍籌。盡管目前中美角力升溫，惟市場憧憬疫情見頂，經濟重啟利好舊經濟股追落後。

這情況於於4月份時曾出現，當時美國疫情曾出現短暫見頂的情況。每日確診數字稍為回落，而當時道指走勢亦轉強。於6月份，確診數字再次飚升，令道指升勢受制。現時疫情於7月中見頂，道指亦再現7連升強勢，反映與疫情回落有關。

4月底疫情曾見頂 受累股20日後始漲升

身策略諮詢公司Fundstrat聯合創辦人的華爾街著名分析師Tom Lee表示，於4月底疫情見頂時，疫情受累股再等20天才出現顯著的升勢。他指出，這一段時差是由於投資者需要時間來消化消息，並確認最壞情況是否真的已結束，他們才會將資金投入這些依賴經濟重啟的股份中。因而Tom Lee預期，疫情受累股本周將迎來強勁升勢。

事實上疫情下隔離措施，令疫情受累股主要為傳統零售，金融及製造業等。倘疫情紓緩，這些行業有望改善營運環境。另方面，美國總統特朗普亦簽署行政指令延長部分紓困措施，有助推動消費力增長。

現時資金開始炒作疫情見頂，並憧𠎠受累疫情的舊經濟股可追落後， 主要反映傳統經濟股份表現的道指，短期料可續走強。

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責任編輯：錢家鋒