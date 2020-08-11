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IDC：中國平板電腦次季出貨量增17% 蘋果iPad重奪第一

即市財經 13:08 2020/08/11

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次季蘋果iPad出貨量按年增18.7%至276萬台，市場份額佔逾41%。

市場調查機構IDC最新報告指，次季中國平板電腦市場出貨量約661萬台，按年增17.7%，其中，可插拔鍵盤平板電腦（Detachable Tablet）出貨量急增2.86倍至392萬台，惟傳統直板式平板電腦（Slate Tablet）跌41.6%至269萬台。次季蘋果（美：APPL）iPad出貨量重奪「一哥」地位，按年增18.7%至276萬台，市場份額佔逾41%。

華為緊隨其後，次季出貨量按年增37.1%至245萬台。IDC指，華為上季起產品進入更新周期，隨5G版MatePad Pro正式出貨，以及後續5G版榮耀v6，華為在5G平板市場佔優勢。排行第三及第四為微軟（美：MSFT）及聯想 （00992） ，出貨量分別增16%及下跌19%。

在綫教育成平板電腦的機遇

IDC表示，近一年來產品形態轉化趨勢明顯，遠程辦公、在綫授課以及在家娛樂等繼續拉動消費者對於平板電腦的需求。惟疫情對首季產能影響​​過大，上半年中國平板電腦市場出貨量按年仍跌5.4%。

IDC續指，雖然疫情制約今年上半年的出貨量，但同時引發的市場需求，為日趨沉寂的中國平板電腦市場注入一劑「強心針」。未來教育行業將會呈現綫上綫下融合的發展趨勢，由於在綫教育目前仍處於發展的初期階段，無論學校、教育培訓機構，還是個人消費者，都會積極投入在綫教育的建設和使用當中，相信平板電腦將因而受惠。

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編輯：袁諾曦

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