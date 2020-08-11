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【宏觀中國】債息率極度分化　三成房企發債成本超過10%

股樓投資 13:07 2020/08/11

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據報道，近月境外的美元債融資再次活躍起來。貝殼研究院的數據顯示，今年7月份房企境外融資72.1億美元，按月增長30%，而進入8月份，海外債市呈加速增長趨勢，至周日（9日）海外融資規模達24.3億美元，按年升80%。

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有分析指，下半年乃房企償債高峰期，由於7月為傳統銷售淡季，在資金回籠速度較慢之下，只好加快外部融資活動。

事實上，房企的融資成本分化極大。有國企背景的房企在境內發債，有些利率低至2.6%。而房企在境外融資一般在5%左右。不過，負債率高，評級較差的中小型房企，發債成本卻超過10%，介乎9%至12%左右。

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據中原地產研究的數字，今年來總計有142筆美元債融資，共有44筆的融資成本超過10%，佔房企年內美元融資總額的30%。

可想而知，對於中小房企而言，在高企的息率之下，為加快資金回籠，不排除會加快推出貨源，採用「以價換量」的策略。當然，這些房企的市佔率低，未必影響得到整體樓價的走向。

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撰文 : 林衛

高風險債券 公司債券 地產 中國 經濟
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