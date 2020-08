【宏觀中國】債息率極度分化　三成房企發債成本超過10%

據報道,近月境外的美元債融資再次活躍起來。貝殼研究院的數據顯示,今年7月份房企境外融資72.1億美元,按月增長30%,而進入8月份,海外債市呈加速增長趨勢,至周日(9日)海外融資規模達24.3億美元,按年升80%。

有分析指,下半年乃房企償債高峰期,由於7月為傳統銷售淡季,在資金回籠速度較慢之下,只好加快外部融資活動。

事實上,房企的融資成本分化極大。有國企背景的房企在境內發債,有些利率低至2.6%。而房企在境外融資一般在5%左右。不過,負債率高,評級較差的中小型房企,發債成本卻超過10%,介乎9%至12%左右。

據中原地產研究的數字,今年來總計有142筆美元債融資,共有44筆的融資成本超過10%,佔房企年內美元融資總額的30%。

可想而知,對於中小房企而言,在高企的息率之下,為加快資金回籠,不排除會加快推出貨源,採用「以價換量」的策略。當然,這些房企的市佔率低,未必影響得到整體樓價的走向。

