▲ 特朗普有意推遲G7峰會 11月大選後舉行

新型冠狀病毒疫情持續肆虐，令七大工業國集團（G7）峰會一再延期，美國總統特朗普表示，有意將G7峰會日期進一步推遲至11月3日美國大選後，讓峰會可在較平和的氣氛下舉行。

白俄羅斯示威3000人被捕 總統：不容忍烏克蘭式革命

【新冠肺炎】全球確診突破2000萬 譚德塞：抑制病毒為時未晚

特朗普（Donald Trump）在白宮記者會上表示，傾向於大選結束再舉行G7峰會，讓會議可在較佳、較平和的氣氛（better, calmer atmosphere）中舉行，並建議以視像方式遙距進行，惟特朗普未給出特定日期。

G7峰會本來在6月舉行，但新冠病毒疫情打亂計劃，特朗普5月宣布押後至9月或以後舉行，並稱希望邀請澳洲、俄羅斯、南韓及印度等國參與。

【封殺TikTok】多地民眾憂限制網絡 VPN程式網頁流量飆

【黎巴嫩爆炸】財長等4名官員請辭 有指總理日內解散內閣

今次他亦再被記者問到會否邀請俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），特朗普表明會這樣做，強調普京是「重要的因素（important factor）」。

G7成員國包括美國、德國、法國、英國、意大利、日本及加拿大，美國是目前輪任主席國；俄羅斯本來亦是其中一員，但因為吞併克里米亞，2014年被踢出八大工業國集團（G8），G8從此變為G7。

【黎巴嫩爆炸】法國牽頭籌約23億 承諾直接落人民袋

新冠病毒疫情重挫全球經濟，是G7峰會的必然討論事項之一；此外中美角力加劇，多個西方國家與中國間，屢就香港問題交火，中國與西方國家整體關係轉差，G7峰會相當大機會深入談及香港問題。

【美國疫情】破500萬確診 專家斥華府未做足防疫措施

【中美角力】中國官媒花1.5億在美宣傳 美媒終止合作

責任編輯：林建忠

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

【hket 網上書展重量級禮品突襲】禮品總值高達$5,227！立即訂閱