▲ 白俄羅斯示威3000人被捕 總統：不容忍烏克蘭式革命

白俄羅斯強人總統盧卡申科，以超過8成的得票率成功連任，第6度當選總統。反對派不滿選舉結果，質疑選舉舞弊，爆發連串示威。當局在示威中拘捕3000人，包括記者，以及切斷部分網絡供應。盧卡申科明言，不會容忍「烏克蘭式」革命。

示威者在首都明斯克（Minsk）和兩個城市，發起遊行集會，有激進分子計劃發起罷工。網上流傳有示威者被暴力對待的片段，加劇民眾的不滿。

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路透社報道，連日的示威造成多人受傷，白俄羅斯人權組織維阿斯納人權中心（Viasna）指，至少一人死亡，數十人受傷。惟白俄羅斯內政部否認有人死亡。

俄羅斯媒體報道引述盧卡申科（ Aleksander Lukashenko）稱，20多名執法人員在周日（9日）的示威中成為暴力攻擊的目標，因而受傷。

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BBC中文報道，被西方稱為「歐洲最後獨裁者」盧卡申科重申，示威是徒勞無功的行為。他警告，無論有多少人想發起「廣場革命」（Maidan），都不會發生。他指的是，鄰國烏克蘭在2014年的革命。

一名前教師、反對派總統候選人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）挑戰總統選舉結果，她是一名主婦，代表已入獄的丈夫參選總統。投票前夕，其競選經理等人無故拘捕，她因而匿藏。

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▲ 盧卡申科（左）與普京（右）的關係密切。

責任編輯：鄧燕君