【騰訊股價】騰訊放榜前夕 高盛唱好次季營收增長加速、調升目標價至556元
騰訊 （00700） 明日放榜，績前先後有券商調升目標價，高盛亦接力唱好騰訊季績，估計季度收入按年升28%至1,140億元人民幣，按年按季增長均有加快，同時調升目標價至556元。
繼TikTok後，騰訊旗下的通訊軟件微信，上周亦被美國點名限制美企與其交易。騰訊股價曾應聲受壓，並曾跌穿500關。騰訊中午收報518元，暫升3.19%，成交69.24億元。
高盛今日發報告指，預計受線上遊戲、金融科技及雲業務收入增長加快帶動，騰訊次季營運收入將按年升28%，較首季增長26%及去年同期的21%均有提速，而non-GAPP營運溢利將按年升31%至358億元人民幣。
針對騰訊美國業務，高盛估計微信的美國用戶少於500萬，相比微信綜合每月活躍用戶12億個，比例明顯較低；而騰訊目前持有的美國資產總值260億美元，相當於資產淨值的3.6%。
展望業務前景，高盛指騰訊的遊戲技術、IP及主要手遊陸續出台，有助騰訊提升市場份額及盈利；而且，騰訊投資的公司持續製造價值，按照騰訊投資往績，高盛相信投資將有望捕捉未來各個行業的新興機遇，並產生協同效應。
考慮到上述因素，將騰訊目標價調升3%至556元，維持「買入」評級。
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編輯：趙穎妍