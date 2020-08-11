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【生理假】印度外送平台Zomato　容許女性員工放生理假

商業 12:58 2020/08/11

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印度外送平台Zomato宣布，將給予女性員工每年最多10天的生理假期。（Zomato Facebook圖片）

相信不少女性每月都受月經之苦，有人甚至會痛得難以工作。在印度，最大的外送平台之一的Zomato日前就宣布，將給予女性員工生理假期，希望藉此政策，修正社會對女性生理期的忌諱。

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Zomato自2008年成立，至今旗下有超過5,000名員工。據CNN報道，Zomato創始人兼首席執行官Deepinder Goyal向員工發電郵表示，婦女和變性人均可享每年最多10天的生理假期，公司希望藉此與員工建立信任，和樹立接納的文化。他又強調，申請放生理假時不應有任何羞恥感或污名化，員工可以隨便透過內部群組或電郵提出申請。

事實上，在印度，月經仍然是一個禁忌話題，許多當地女性經期間都會被視為不純潔和骯髒，不被允許煮飯或觸摸任何人。 Zomato高調地推動生理假，對印度而言實屬一個重要的里程碑。縱觀其他地方，不少亞洲國家已立法設生理假，包括日本、韓國、印尼、台灣，惟香港方面則討論了多年仍未能落實。

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責任編輯：蘇穎琪

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