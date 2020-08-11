【業績】佐丹奴股價升逾半成　上半年盈轉虧照派中期息3.1仙

▲ 佐丹奴上半年盈轉虧蝕1.75億元，但照派中期息3.1仙。

佐丹奴 （00709） 上半年盈轉虧，錄淨虧損1.75億元，去年同期則賺1.61億元，每股虧損11.1仙。撇除用於零售店資產的非現金減值撥備7,100萬元，上半年淨虧損為1.04億元。佐丹奴稱，即使中期前景不明朗，集團的整體財務狀況及營運資金仍然穩健，建議宣派中期股息每股3.1仙，較去年同期大減約70%。

佐丹奴股價最新報1.21元，升逾半成，成交額413萬元。

期內，銷售額下降44.4%至14.13億元，其中內地銷售下跌43%至2.99億元、港澳銷售下跌52%至2億元；毛利率下跌4.7個百分點至54.6%，網上銷售額增長至1.39億元，佔集團銷售額9.8%。

佐丹奴指出，部份市場突然實施的人流管制措施，令集團為節日銷售所準備的商品造成積壓，存貨對成本流轉日數大幅提高至138日，去年同期為92日。但由於當中大部分商品為基本和必需物品，因此無須大幅度的清貨折扣。

截至6月底止，佐丹奴中港經營門市分別達758間及66間，手頭現金為9.89億元。

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編輯：吳敏芳