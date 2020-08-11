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【獎金大減】華爾街員工料今年獎金減三成　年底或大幅裁員

環球政經 12:40 2020/08/11

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薪酬諮詢公司約翰遜聯合公司（Johnson Associates Inc.）最新報告預期，大部分華爾街員工預計今年將會被削減獎金，甚至可能被裁員。

其他文章：【財務自由】華爾街傳奇李佛摩　三大投資智慧　避開市場圈套

其他文章：【中美角力】姆欽：不符會計標準中企 明年年底前將被除牌

由於疫情持續造成的停工使數百萬人無法工作，致使銀行增加數十億美元的儲備金，以防客戶拖欠貸款。該報告稱，儘管美國股票市場最近出現反彈，員工的獎金仍很有可能受到影響，估計今年花紅或減少30%。另外，與2019年相比，報告指出只有交易員和投資銀行職員才能在2020年獲得更高的獎金。

裁員可能會在今年稍候或2021年初進行，或從傳統資產管理公司，以及投資和商業銀行部門開始，因為疫情抑制了商業活動並導致貸款違約，因此銀行難以盈利。

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撰文 : 梁翠麗

疫情 裁員 銀行 花紅 美元 美國
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