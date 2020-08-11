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【美國制裁】許正宇斥美國制裁雙重標準 「擇善而為因此無所畏懼」

即市財經 12:29 2020/08/11

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許正宇於Facebook發文批評美國制裁是雙重標準

美國日前裁制11名中港官員，各港府高官輪流反擊，未在制裁名單上的財經事務及庫務局局長許正宇於Facebook發文，稱美國借香港推行《香港國安法》為藉口﹐實施針對中央人民政府及特區政府官員的所謂「制裁」﹐完全是雙重標準的表現﹐並指「對此種霸凌行為表示強烈憤慨」。

他續指，維護國家安全是原則問題﹐也是每個國家包括美國在內的核心利益﹐是社會繁榮穩定及發展的基礎。他強調特區政府官員維護國家安全的決心和信心堅如磐石﹐「擇善而為因此無所畏懼」。

他又批評，「誰在為政治私利揮舞所謂的『制裁』大棒﹐在國際舞台上興風作浪﹐大家雪亮的眼睛看得一清二楚」。

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記者：謝智聰

許正宇 政治 國安法 財經事務及庫務局
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