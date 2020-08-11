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【日本經濟】日上市企業預計純利挫36% 仍有2成逆市賺錢

商業 12:29 2020/08/11

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新冠肺炎疫情嚴重衝擊全球經濟，日本上市企業亦預計2020財年的純利將會下挫36%，創出自2009年金融海嘯後的最大跌幅。不過，上市企業當中亦有近兩成因數碼化、5G、宅經濟等概念，而帶動營業額及盈利疫市上升。

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需求低迷　營業額減1成

據日經中文網報道，消費者對各類產品及服務的需求低迷，截至2021年3月的2020財年，預計日本上市企業的營業額將減少1成；純利則下挫36%。除了是連續3年錄得跌幅外，更是金融海嘯後的最大跌幅；當時是整體純利下滑11%。

經營嚴峻的百貨業、航空業的部分企業尚未公布業績，日企整體表現統計結果甚至進一步惡化。雖然6成企業均是營業額及純利雙雙下降，不過亦有2成企業兩項數據亦出現增長。

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把握商機、控制成本　成為疫市奇才

該兩成企業主要受惠於數碼化、5G、宅經濟等概念，例如涉足電子零部件的IBIDEN預計因5G需求，純利上漲32%，以及東京電子。日清食品則因宅經濟帶動，即食麵的銷售表現亮麗，純利有望創新高。受惠於宅經濟的當然少不了電商平台，如ZOZO等。

報道指出，若下半年欲扭轉形勢，關鍵將在於成本削減。以日本電產為例，其營業額下挫，卻因成本削減而達至利潤上升70%。報道亦引述分析師指，企業需要考慮撤出虧損業務及縮減設備的結構改革。

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責任編輯：葉泳珊

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