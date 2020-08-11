【美股開市】大炒俄羅斯疫苗道指重返28000點大關　納指遭沽逆市跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股昨日走勢分化，以傳統經濟公司為主的道指跑出並大升357點，相反以科技股為主導的納指卻明顯跑輸並走低。隨著俄羅斯率先研發出全球首款肺炎疫苗，投資者繼續押注經濟復甦，美國傳統經濟股料續跑出，科技股及屬避險資產的黃金則現回吐。

焦點新聞：

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即市走勢：

【22︰00】道指升幅擴至約300點，報28084點，納指則繼續微跌50點。

【21︰30】道指開市升170點或0.6%；納指則跌23點或0.3%。

【20︰51】金價跌勢未止，現貨金跌逾3%，報1964美元，紐約期金報1987美元。

【20︰50】道指期貨升347點，標指期貨升16點。納指期貨倒跌51點。

【19︰33】金價大調整，急回約50美元，現貨金跌2.4%，每安士回落至1978美元，紐約期金跌2.5%，現報1988美元。

【19︰30】道指期貨升270點，納指期貨升26點，標指期貨升18點。

【18︰20】美股三大指數期貨盤前續升，納期最落後，僅彈約0.6%，道期則升1%或277點，表現最佳。

【16︰34】道指期貨升幅擴大至逾200點，升236點，報27915點；標指期貨升18點，報3371點；納指期貨升59點，報11131點。

【16︰25】蔚來汽車（美：NIO）盤前升7.8%，報15.35美元。蔚來汽車第2季度營收37.2億元人民幣勝市場預期，去年同期為15.08億元。

【16︰21】騰訊音樂（美：TME）盤前升3.6%，報16.26元。

【16︰13】現貨金跌穿2000美元水平，跌1.8%，報1990.39美元。

【16︰09】道指期貨升192點，報27871點；標指期貨升15點，報3368點；納指期貨升49點，報11121點。

【15︰47】歐股升幅擴大，德股、法股升2%，英股升1.7%

【15︰08】現貨金一度跌穿2000美元，最新報2002.3美元，跌25.04美元或1.2%。

【15︰03】歐洲股市早段造好，德股、法股升1%；英股升0.9%。

【12︰04】美股期貨造好，道指期貨升102點，報27781點；標指期貨升9點，報3362點；納指期貨升50點，報11122點。

【12︰00】早前傳騰訊 （00700） 擬將其投資的兩大遊戲直播平台虎牙（美：HUYA）與鬥魚（美：DOYU）合併。虎牙CEO董榮傑於今日發佈公開信表示，董事會尚未做出任何決定，將謹慎審閱和評估這一提議，並會做出對公司、股東來說最優的選擇。

【騰訊股價】鬥魚虎牙合併建議獲證實 虎牙CEO：尚未做出任何決定、騰訊股價止跌反彈4%

【11︰20】報道指，字節跳動不太可能出售TikTok予微軟及Twitter，更稱出售予微軟的機會率不高於20%。

【11︰15】美國財長努欽（Steven Mnuchin）宣布，任何不符合美國會計準則在美國交易所上市的企業將於2021年底前被交易所除牌。

【10︰00】路透引述消息人士稱，微軟面對如何確保TikTok資料留在美國的技術挑戰，在45天限期內，可能難以解決相關問題。

【07︰55】騰訊 （00700） 旗下騰訊音樂（美：TME）第2季收入按年升17.5%至69.3億元人民幣，盈利9.4億元，按年升1.3%，每股盈利0.69元人民幣。騰訊音樂股價盤後升4%，報16.32美元。

【美股焦點】騰訊音樂第2季收入按年增近18% 盤後升4%

【07︰30】美股上升，美國總統特朗普簽署行政命令，繞過國會推出部分紓困措施，加上財長姆欽指新紓困計劃仍有機會成事，道指收報27791點，升357點或1.3%；標指收報3360點，升9點或0.3%；納指收報10968點，跌42點或0.4%。

道指升357點港股ADR升109點 原油價格升逾1%

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責任編輯：梁浩碩