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克魯明形容：特朗普打薪俸稅牌　如同用羥氯奎寧治療新冠病毒

環球政經 12:28 2020/08/11

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美國總統特朗普（Donald Trump）上周末繞過國會簽署行政命令，延長應對新冠疫情的紓困措施，包括延長額外失業救濟金、暫緩徵收薪俸稅、暫緩驅逐政府資助房等措施，行為引起兩黨強烈反對。

著名經濟學家、諾貝爾經濟學獎得主克魯明（Paul Krugman）批評稱，特朗普的薪俸稅政策猶如經濟政策的「羥氯奎寧 (hydroxychloroquine of economic policy)」，無法解決失業問題，反而可能帶來負面影響。

特朗歐此前大力推崇抗瘧疾藥物羥氯奎寧，稱之為治療新冠病毒的「神藥」，並自爆正在使用該藥物抵抗病毒。該藥物已被證實無效，目前世界衛生組織（WHO）以及美國食品藥品監督管理局（FDA）已經停止對其治療新冠病毒的實驗。

相關文章：【美股觀點】嘉信理財游國義：美股對盈利復甦過度樂觀？

美國總統特朗普（Donald Trump）本周一（10日）還表示，考慮削減資本增值稅及降低中產人士的薪俸稅率，以協助受新冠肺炎疫情打擊的家庭。他在白宮記者會上指，期望削減資本增值稅可以創造更多職位。

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撰文 : 李勝男

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