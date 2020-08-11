【業績】光大綠色環保上半年多賺1% 主營業務上季實現強勁復甦 （第二版）

▲ 中國光大綠色環保上半年收益按年持平，錄得42.5億元。

中國光大綠色環保 （01257） 上半年多賺1%至8.2億元，除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利增14%至15.7億元，收益按年持平至42.5億元，維持派中期息每股8仙。行政總裁兼執董錢曉東表示，第一季公司主營業務均新冠肺炎疫情打擊，部分生物質綜合利用和危廢及固廢處置項目停產，在建工程延期令危廢市場受影響，環保修復項目和光伏發電及風電營運亦受限。集團積極復工，業務上季已實現復甦。

具體方面，錢曉東指，現時生物質業務已實現全面復甦；危廢及固廢業務因上游企業復工狀況影響，仍在逐步恢復中，但次季復工情況有所改善；環境修復業務已恢復至去年同期水平。

他指，公司早前簽署的山東危廢綜合處置項目也受疫情較大影響，主要是危廢上游企業未能復工、或復工廠工未達到疫情前滿負荷生產狀態，近月狀況好轉。另外，山東近年來的產能建設增加，有可能對危廢價格處理帶來影響。觀察到現時是行業整合的好時機，將會密切關注市場機會。

受疫情影響調整上半年資本開支 未來將加大輕資產業務

財務總監盧錦勛表示，公司也積極探討以國補為基礎的ABN（資產支持票據）及ABS（資產證券化）的金融工具增加現金流，上半年第一批有12個項目已具備資格使用金融工具，以減輕資產負債表，增加現金流動。預期下半年會在內地推出ABN。同時，未來將會加大輕資產業務，減少資本開支，優化資產結構。

錢曉東表示，公司考慮到上半年生產水平受疫情影響，已主動調整資本開支，將資金投入對公司回報率更大及轉型有利的項目。上半年資本開支約20億元人民幣，料下半年為20億至23億元人民幣，全年資本開支為43億元人民幣與去年水平相若。

截至6月底止，集團已落實環保項目116個，總投資額達約300億元人民幣，累計承接環境修復項目31個，涉及總合同金額約8.74億元人民幣。受惠於國策支持，上半年集團共獲批政府各類補貼約4759萬元人民幣以及增值稅退稅約3848萬元人民幣。

展望未來，集團將推動存量項目提質增效，進一步優化業務結構，加大環境修復業務的發展力度，增加其在整個板塊業務中的比重。同時，集團將積極推進業務轉型以及整合現有的重資產項目，推動部分項目由重資產向輕資產轉型。

（第二版：管理層言論）

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編輯：袁諾曦、陳華