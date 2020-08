▲ 【黎巴嫩爆炸】政府被揭早知或爆炸 惟未理會

黎巴嫩首都貝魯特大爆炸,引發黎巴嫩連日出現大規模示威。路透社取得一份內部文件顯示,黎巴嫩國家安全局早在上月已去信黎巴嫩總統及總理,貝魯特倉庫有爆炸的風險,爆炸威力足以摧毀整個貝魯特,惟黎巴嫩政府未有妥善處理事件。

路透社取得黎巴嫩國家安全局報告指,當局整合了今年一月展開的司法調查結果,指要立即安全處理存放在貝魯特倉庫的工業化學品硝酸銨。

報告又指,當局在7月20日已去信黎巴嫩總統奧恩(Michel Aoun) 及總理迪亞布(Hasan Diab),指硝酸銨有安全風險。

路透社引述有份撰寫信件的官員指,已在信中提醒二人,若貝魯特倉庫爆炸,威力足以摧毀整個貝魯特。

信內又指:

「這種物品(硝酸銨)的危險是,如果它被偷取,就有可能用於恐怖襲擊中。」

國家安全局證實,當局曾與總統與總理通信,而總理辦公室與總統則暫未回應報道。

