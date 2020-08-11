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【黎巴嫩爆炸】政府被揭早知或爆炸 惟未理會

環球社會熱點 12:20 2020/08/11

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【黎巴嫩爆炸】政府被揭早知或爆炸 惟未理會

黎巴嫩首都貝魯特大爆炸，引發黎巴嫩連日出現大規模示威。路透社取得一份內部文件顯示，黎巴嫩國家安全局早在上月已去信黎巴嫩總統及總理，貝魯特倉庫有爆炸的風險，爆炸威力足以摧毀整個貝魯特，惟黎巴嫩政府未有妥善處理事件。

路透社取得黎巴嫩國家安全局報告指，當局整合了今年一月展開的司法調查結果，指要立即安全處理存放在貝魯特倉庫的工業化學品硝酸銨。

【黎巴嫩爆炸】「回應民眾訴求」總理宣布政府總辭

【黎巴嫩爆炸】美國專家點睇？ 未必只涉硝酸銨

報告又指，當局在7月20日已去信黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun） 及總理迪亞布（Hasan Diab），指硝酸銨有安全風險。

路透社引述有份撰寫信件的官員指，已在信中提醒二人，若貝魯特倉庫爆炸，威力足以摧毀整個貝魯特。

【黎巴嫩爆炸】增至逾200死 失蹤者主要為外勞料已罹難

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信內又指：

「這種物品（硝酸銨）的危險是，如果它被偷取，就有可能用於恐怖襲擊中。」

（There was a danger that this material, if stolen, could be used in a terrorist attack）

國家安全局證實，當局曾與總統與總理通信，而總理辦公室與總統則暫未回應報道。

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責任編輯：林嘉莉

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