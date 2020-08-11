【鐵塔業績】中國鐵塔績後跌逾4%　收入增長放緩至4.8%不派中期息（第二版）

▲ 中國鐵塔半年多賺17% 不派中期息

中國鐵塔 （00788） 公布，上半年盈利按年增16.9%至29.78億元（人民幣，下同），不派中期息。中國鐵塔半年營業收入增4.8%至398億元，EBITDA 達291億元。中國鐵塔績後曾跌4.6%，低見1.44元；全日收跌3.3%，報1.46元，成交12億元。

按業務劃分收入，中國鐵塔上半年塔類業務收入為364億元，按年增長1.6%；室內分佈式天線系統業務收入為17.2億元，按年增長 37.2%；跨行業站址應用與信息及能源經營業務收入15.8億元，按年增長87.3%。

中國鐵塔上半年建成5G站址數21.5萬個，惟塔類收入僅按年增長1.6%，集團整體4.8%收入增長也較去年同期7.5%增長、去年全年6.4%增速放緩。董事長佟吉祿稱，收入增長放緩除因疫情影響起租時間、阻礙團隊進入小區建設外，也因97%的5G站址是在原站址改造共享完成，而站址的收費模式並不區分4G或5G等制式，僅以佔用的平台資源收費，因此影響收入增長。

他補充，目前4G建設需求減弱，5G規模建設剛剛起步，相信隨著5G建設需求增加，網絡覆蓋更深、更廣，將涉及新建站址，交付站址陸續起租也將有助收入提升，料下半年5G收入將明顯高於上半年。

塔類站均租戶數改善至1.64

塔類站均租戶數從上年同期的1.58提升到1.64。中國鐵塔指，上半年有序推動疫情期間復工復產，將疫情帶來的不利影響降至最低。

截至2020年6月底，公司塔類站址數201.5萬個，較去年年底淨增2.1萬個，營運商塔類租戶達到312.4萬戶，較去年年底增加 6.1萬戶。

中國鐵塔上半年資本開支按年增加6成至143億元，全年資本開支預測為280億元。總會計師高春雷稱，資本開支主要配合營運商5G網絡建設，料下半年維持與上半年相若水平。

（第二版新增管理層評論）

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記者：麥德銘、陳健婷