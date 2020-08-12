【打破禁忌】印度外賣公司　讓婦女及變性員工享「月事假期」

印度外賣速遞公司Zomato早前表示，將為女性員工提供每年最多10天的「月事假期」，以此來消除社會對這個問題的忌諱。Zomato行政總裁戈耶（Deepinder Goyal）在周六發給員工的電子郵件中表示，婦女和變性人有權在每個月經週期休假一天：「申請放月事假不應該感到羞恥或污名。」有需要員工可以隨便通知內部群組成員，或者傳送電子郵件申請。

其他文章：挑戰印度咖喱？ 日本咖喱連鎖店CoCo壹番屋印度開店

其他文章：【網民熱話】睇咗4年樓終上車 網民：唔敢同親友講！

在印度，月經是一個禁忌話題，許多女性在這段期間被視為不純潔和骯髒，不允許做飯或觸摸任何人。這種社會恥辱阻止婦女公開談論月經，這表示許多印度女孩並未被教導有關的衛生及安全知識。

2018年，印度最高法院推翻了長達數十年的禁止來經年齡的婦女進入南部喀拉拉邦薩巴里馬拉神廟（Sabarimala）的禁令，引發了有關婦女權利的全國性爭議。

如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請按此：https://bit.ly/2zJY7DJ

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！