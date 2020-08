全球大流行既新型冠狀肺炎病毒(新冠肺炎)確診人數超過2000萬宗,超過75萬人死亡。

世界衛生組織總幹事譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,數據背後代表著巨大的痛苦和折磨,每個喪失的生命都很重要,又呼籲:

譚德塞列讚揚新西蘭和盧旺達等,成功遏止新冠肺炎的傳播,以表揚迅速應對疫情蔓延的國家。

譚德塞明言:

「我的意思很明確:應付病毒要抑制、抑制、再抑制。若我們能有效抑制病毒,便可安全開放社會。」(“My message is crystal clear: suppress, suppress, suppress the virus. If we suppress the virus effectively, we can safely open up societies.”)