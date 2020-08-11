【騰訊股價】騰訊王牌手遊《地下城與勇士》延期推　預約玩家近6000萬

▲ 騰訊王牌遊戲《地下城與勇者》手遊版預訂8月12日上綫，但臨時延期。

騰訊 （00700） 周三（12日）公布業績，也原訂同日推出王牌遊戲《地下城與勇士（Dungeon and Fighter， DNF）》手遊版。不過，《地下城與勇士》手遊營運團隊指，因遊戲內防沉迷系統需要升級，原訂12日全平台上綫的《地下城與勇士》會延期，具體上綫時間待定。騰訊今早股價未受消息影響，反而從前兩個交易日反彈，最新騰訊股價升3%，報517.5元。

《地下城與勇士》是由南韓遊戲公司NEOPLE開發的免費角色扮演2D遊戲，2005年在韓國正式發布，中國地區則由騰訊2008年起代理發行，一直是騰訊電腦時代的「三大台柱」之一，近年才開發手遊版。

法巴早前分析，估計騰訊旗下兩大王牌《地下城與勇士》、《英雄聯盟》手遊版年內相繼登場，可成為今明兩年的增長動力，而且有機會「紅足十年」。

內地傳媒指，《地下城與勇士》手遊版目前預約人數已接近6000萬人。

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記者：麥德銘